7 milyon asgari ücretliye son dakika ara zam müjdesi: Erkene çekildi, asgari ücrete 2500 TL zam geliyor

Enflasyonun artması alım gücünün düşmesi ile birlikte asgari ücretle çalışanlar zor günler geçiriyor. 7 milyona yakın asgari ücretli çalışan devletten maaş zammı bekliyor. Her geçen gün artmaya devam eden hayat bağlılığı milyonlarca kişinin belini bükerken asgari ücret zammı için yeni tarihler belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan düğmeye bastı seçim öncesi asgari ücretliye büyük sürpriz geliyor. Heyecanla beklenen asgari ücret zammı erkene alınacak. Üstelik bayram ikramiyesi içinde sürpriz var. Milyonlarca asgari ücretliyi sevinçten havalara uçuracak ara zam son dakika gelişmeleri haberimizde…

Asgari ücrete ara zam 2023 son dakika gelişmeleri milyonlarca çalışan tarafından yakından takip ediliyor. Asgari ücretliler bir an önce hükümetten zam bekliyor. Ara zam tarihinin öne çekilmesi de talepler arasında bulunuyor. Asgari ücretli çalışanlar için Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce tarih vermiş ve ara zammın Temmuz ayında yapılacağını söylemişti. Normal şartlarda asgari ücrete yılda bir defa zam yapılıyordu Ancak bu geçtiğimiz yıl bu sistem bozulmuştu. Enflasyonun olağanüstü düzeyde artması nedeniyle asgari ücret zammı da erkene çekilmiş ve Temmuz ayında ara zam gelmişti. 2023 yılının başında da Cumhurbaşkanı Erdoğan Temmuz'da asgari ücrete ek zam sinyallerini vermişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ARA ZAM İÇİN TEMMUZ AYINI İŞARET ETTİ

2023 asgari ücrete ara zam tartışmaları devam ediyor. Son dönemlerde milyonlarca asgari ücretle çalışan maaş zammının erkene çekilmesi için hükümetten talepte bulunuyor. Çünkü enflasyon artmaya devam ediyor yılbaşında asgari ücrete yapılan zamlar eriyip gidiyor. Yılbaşında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni asgari ücrete açıklarken Temmuz ayında yapılacak ara zam içinde sinyal vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan olağanüstü bir hal olması durumunda asgari ücret zammının Temmuza çekilebileceğini söylemişti. Ancak bir yandan da daha erken bir zam için talepler var. Asgari ücretliler seçim öncesi bir zam beklentisi içinde. En düşük emekli maaşına yapılan artış gibi seçim öncesi asgari ücrete de artış isteniyor. Kulislerden gelen bilgiler ise olumlu yönde. Asgari ücretle Temmuz’da yapılması beklenen zam erkene alınabilir.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM ORANI BELLİ OLDU

Asgari ücrete seçim zammı tartışmaları sürerken uzman İsimlerde hesaplamaları yapmaya başladı. Asgari ücrete yapılacak zam oranlarına göre Temmuz ayında gelmesi beklenen yeni asgari ücret rakamları şöyle oldu;

Yüzde 20'lik bir artış durumunda brüt 12 bin 10 lira, net 10 bin 207 lira, yüzde 30'luk artış durumunda net 11 bin 57 lira, brüt 13 bin 10 lira, yüzde 40 artış durumunda da net 11 bin 908 lira, brüt 14 bin 11 lira olacak.