7 Haziran’da motorine DEV zam! Duyanlar depoları doldurmaya koştu

Döviz kurlarında yaşanan art arda rekorlar ve Brent Petrol fiyatlarında yükselişle birlikte akaryakıt fiyatları için kötü haber geldi. Araç sahiplerine ilk haber motorin zamlı oldu. 7 Haziran gece yarısı itibariyle motorinin litre fiyatına zam yapılacak. Ayrıca tek kötü haber motorin fiyatlarından değil. Benzin fiyatlarına da zam kapıda. Akaryakıt sektöründe Kazan kaynıyor. Peş peşe akaryakıt zammı haberleri gelirken araç sahipleri ise zam haberi sonrasında soluğu benzin istasyonlarında aldı. Depoları doldurmak için acele edin çünkü gece yarısı motorin zammı oldukça dev olacak.

MOTORİNE GECE YARISI ZAM GELİYOR

Dövizdeki art arda kırılan rekorların da etkisiyle motorinin litresine 7 Haziran'dan itibaren 1 lira 36 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Zammın ardından litre fiyatı 22 liraya yaklaşmış olacak.

Petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki yükselişler benzin ve motorin fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Suudi Arabistan'ın petrol üretimini kısma kararının ek olarak dövizdeki artışın akaryakıta zam olarak yansıyacağı ifade ediliyor.

NTV'nin haberine göre motorin grubunda 7 Haziran Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,36 liralık zam bekleniyor.

Zammın ardından litre fiyatı 22 liraya yaklaşacak.

MOTORİNİN LİTRESİ NE KADAR?

İstanbul

Motorin litresi 19.42

Benzinin litresi 21.26

Ankara

Motorin litresi 19.76

Benzinin litresi 21.61

İzmir

Motorin litresi 19.86

Benzinin litresi 21.62