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7 bankada Pazartesi depremi; İNG, TEB, QNB, BBVA, Ziraat, Halkbank, Akbank

Faiz oranlarının yükseldiği son dönemde, bankalar müşteri portföylerini genişletmek için cazip kampanyalar sunmaya devam ediyor.

7 bankada Pazartesi depremi; İNG, TEB, QNB, BBVA, Ziraat, Halkbank, Akbank

İlk kez banka müşterisi olacak kişiler, sıfır faizli kredi ve taksitli nakit avans imkanlarından yararlanabiliyor.

Bankaların sunduğu bu avantajlar, mobil bankacılık üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde kullanılabiliyor. Eğer düşük faizli veya faizsiz kredi arıyorsanız, aşağıda bankaların sunduğu en iyi teklifleri inceleyebilirsiniz.

7 bankada Pazartesi depremi; İNG, TEB, QNB, BBVA, Ziraat, Halkbank, Akbank11

TEB - Hoş Geldin Kredisi

TEB, yeni müşterilerine özel olarak %3,65 faiz oranı ile 10.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi sunuyor. Aylık ödeme 1.754 TL olurken, toplam ödeme 63.319 TL olarak hesaplanıyor.

Akbank - Hızlı İhtiyaç Kredisi

Akbank’ın sunduğu Hızlı Kredi kampanyası ile %4,03 faiz oranıyla 10.000 TL kredi kullanılabiliyor. 12 ay vade ile aylık taksit 1.869 TL olurken, toplam geri ödeme 67.458 TL oluyor.

ING - Düşük Faizli İhtiyaç Kredisi

Özellikle son dönemde düşük faizli kredi arayanlar için ING’nin sunduğu fırsat öne çıkıyor. %3,34 faiz oranı ile verilen bu kredide, 1.663 TL aylık taksit ile toplamda 60.024 TL ödeme yapılıyor.

Halkbank - Kamu Çalışanlarına Özel Kredi

Kamu çalışanlarına özel olarak sunulan Halkbank kredisi, %5,25 faiz oranı ile veriliyor. Aylık ödeme 2.257 TL, toplam ödeme ise 81.427 TL olarak hesaplanıyor.

Ziraat Bankası - Tüketici Ürün Paketi

Ziraat Bankası, %4,35 faiz oranı ile ihtiyaç kredisi sağlıyor. 10.000 TL kredi için 1.968 TL aylık ödeme, toplamda 71.026 TL geri ödeme yapılıyor.

Garanti BBVA - Hoş Geldin Kredisi

Yeni müşteriler için %3,59 faiz oranı ile kredi sunan Garanti BBVA’da aylık taksit 1.736 TL, toplam ödeme 62.675 TL.

QNB Finansbank - İyi Ki Tanışmışız Kredisi

QNB Finansbank, faiz oranı %3,59 olan ihtiyaç kredisi kampanyasıyla yeni müşterilere avantaj sağlıyor. Aylık ödeme 1.736 TL, toplam ödeme 62.675 TL olarak hesaplanıyor.

Faizsiz Kredi Başvuru Şartları Nelerdir?

Bankaların sunduğu faizsiz kredi ve düşük faizli kredi kampanyalarından yararlanabilmek için bazı şartları karşılamak gerekiyor. İşte genel şartlar:

✅ Yeni müşteri olmak (Daha önce bankada hesabınız yoksa avantajlı kampanyalardan yararlanabilirsiniz.)

✅ Kredi notunun belirli bir seviyede olması (Bazı bankalar kredi notu düşük müşterilere kampanya sunmayabiliyor.)

✅ Dijital kanallar üzerinden başvuru yapmak (Mobil bankacılık veya internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusu yapmak avantaj sağlayabilir.)

✅ Gelir beyanında bulunmak (Bankalar, gelir durumunuza göre kredi limitinizi belirler.)

Faizsiz ve Düşük Faizli Kredi İçin En Avantajlı Banka Hangisi?

Şu an için en düşük faizli kredi seçeneği ING tarafından sunuluyor. %3,34 faiz oranıyla aylık 1.663 TL taksit ödeyerek kredi kullanabilirsiniz. Faizsiz kredi imkanı ise, bankaların dönemsel kampanyalarına bağlı olarak değişebilir.

Kaynak: Gazeteoku.com

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