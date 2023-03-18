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7 24 hesaplara yatırılıyor! Acil nakit için cep telefonundan başvuru yetiyor! Tam 20.000 TL

7 24 hesaplara yatırılıyor! Acil nakit için cep telefonundan başvuru yetiyor! İşte cep telefonuyla ihtiyaç kredisi başvurusu detayları...

7 24 hesaplara yatırılıyor! Acil nakit için cep telefonundan başvuru yetiyor! Tam 20.000 TL

Ziraat Bankası müşterilerine özel başlattığı kampanyada bankası üzerinden işlem gerçekleştirmiş vatandaşlara ödeme yapıyor. Acil nakit ihtiyacı için 7 gün 24 saat her yerden cep telefonunuzla başvuru yapmak mümkün. Anlık maddi sıkıntılar yaşıyorsanız ve hemen nakit gerekiyorsa diye Ziraat Bankası yeni bir kampanya oluşturdu. 20.000 TL’ye kadar nakit sıkıntınızı hemen çözebilirsiniz. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvuru şartları neler? Ziraat Bankası ihtiyaç kredisini kimler alabilir? Ziraat Bankası kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte Türkiye’nin kamu bankası Ziraat kredi başvurusu detayları... 


Ziraat Bankası, müşterilerinin acil nakit ihtiyaçları için çok önemli bir kampanyaya adım attı. Kampanya kapsamında ihtiyacı olan tüm vatandaşlar başvurularını online bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Her an, her yerden nakit probleminizi çözmek mümkün. Tek tıkla nakit paranız Ziraat Bankası tarafından saniyeler içinde hesaplara aktarılıyor. 


Ziraat Bankası kredi başvurusu 


Ziraat Bankası oluşturduğu kampanya kapsamında vatandaşlarının her an her yerden başvurabileceği, “Dijital Kredi ürünlerine Ziraat Mobil ve İnternet şubesinden başvurun, krediniz şubeye gitmeden hesabınıza yatsın” diyerek kampanyasını oluşturdu.  


Bunun yanı sıra Ziraat Cep ve online ofis üzerinden de başvuru gerçekleştirilebilecek ve ayrıca kredi vadesinin en fazla 50 bin TL’si 36 ay taksitle geri ödenebilecek. Eğer 50 bin TL ile 100 bin TL aralığında nakit ihtiyacınız varsa bu durum en fazla 24 aya kadar taksit fırsatı bulunuyor. 100 bin TL’nin üzerindeki nakit çekimi için de 12 ay taksit ödeme seçeneklerinden faydalanabilirsiniz. 


Ziraat Bankası kredi şartları 


Ziraat Bankası’ndan kredi çekmek isteyen vatandaşların hayat sigortalı olarak kredi başvurusunda bulunması halinde 7 gün 24 saat internet bankacılığı ya da mobil uygulama üzerinden başvuruları kabul edilerek 5 dakika varmadan ihtiyaç duyulan nakit para yatırılmaktadır. 

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