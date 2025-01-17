6.937 TL taksitle sıfır otomobil! Hyundai ayın fırsatını açıkladı!

Hyundai i10 modeli, uygun fiyatı ve finansman seçenekleriyle dikkat çekiyor.

Hyundai i10 Fiyatları

2025 Ocak ayı itibarıyla Hyundai i10 modelinin fiyatları şu şekildedir:

1.2 MPI 79PS Jump (Manuel Vites)

Fiyat: 965.000 TL



1.2 MPI 79PS Jump (AMT Otomatik Vites)

Fiyat: 1.010.000 TL



1.2 MPI 79PS Style (AMT Otomatik Vites)

Fiyat: 1.040.000 TL



1.2 MPI 79PS Elite (AMT Otomatik Vites)

Fiyat: 1.107.000 TL

Halkbank Taşıt Kredisi Faiz Oranları ve Taksit Hesaplaması

Halkbank, sıfır kilometre araç alımlarında uygun faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleri sunmaktadır. Örneğin, 48 ay vadeli ve %5,09 faiz oranlı bir taşıt kredisiyle 100.000 TL'lik bir araç için aylık taksit tutarı yaklaşık 6.937 TL olmaktadır. Bu durumda, toplam geri ödeme 333.488 TL'ye denk gelmektedir.

Başvuru ve Detaylar

Taşıt kredisi başvuruları için Halkbank şubelerini ziyaret edebilir veya bankanın resmi web sitesi üzerinden online başvuru yapabilirsiniz.

Kaynak: Hyundai Türkiye'nin resmi web sitesi: www.hyundai.com.tr

Halkbank taşıt kredisi faiz oranları ve ödeme seçenekleri için: www.halkbank.com.tr