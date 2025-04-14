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6.154 TL taksitle 970.000 TL kredi! Ziraat Bankası'ndan KONUT KREDİSİ kampanyası

Ev sahibi olmak artık hayal değil! Konut fiyatlarının tavan yaptığı, kredi faiz oranlarının bütçeleri zorladığı bu dönemde Ziraat Bankası, çözüm niteliğinde bir adım attı: Ortak Konut Kredisi kampanyası başladı. 👥

6.154 TL taksitle 970.000 TL kredi! Ziraat Bankası'ndan KONUT KREDİSİ kampanyası

Yeni modelle birlikte birden fazla kişi, aynı evi almak için birlikte kredi kullanabiliyor. Ortaklık yapısı sayesinde aylık taksitler bölünüyor, ödeme yükü hafifliyor. Bu, özellikle tek maaşla ev sahibi olmanın mümkün olmadığı koşullarda aileler, arkadaşlar veya ev paylaşmak isteyen bireyler için önemli bir fırsat sunuyor.


💡 Ortak Konut Kredisi Nedir, Kimler Faydalanabilir?

“Ortak Konut Kredisi”, tapuda ortaklık koşuluyla birden fazla kişinin birlikte konut kredisine başvurmasına imkân tanıyan bir finansman modeli. Her başvuru sahibi, kredi sözleşmesine imza atıyor ve borçlardan ortak sorumlu oluyor.

Bu yöntem şu gruplar için ideal:

Aile üyeleri 🧑‍🤝‍🧑
Evlenmeyi planlayan çiftler 💍
Arkadaş grupları 👯
Ortak yaşam planlayan bireyler 🏡

📊 970 Bin TL Kredi İçin Aylık Taksit Hesaplaması

Ziraat Bankası'nın örnek senaryosuna göre:

🔹 Tek kişi kredi çekerse:

970.000 TL için 120 ay vadeli taksit: 30.771 TL

Bu tutar, asgari ücretin çok üzerinde ve geniş kesimler için ulaşılmaz durumda.

🔹 5 kişi ortak kredi çekerse:

Aynı kredi için kişi başına aylık ödeme: 6.154 TL

Bu da bireysel maliyeti düşürerek daha ulaşılabilir bir finansman sağlıyor.


📌 Başvuru Nasıl Yapılır?

Kredi başvuruları, Ziraat Bankası şubelerinden şahsen yapılıyor. Her ortak, tapuya adını yazdırmak ve kredi sözleşmesini imzalamak zorunda. Detaylı bilgiler ve güncel faiz oranları için Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesi ziyaret edilebilir.

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