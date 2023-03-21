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6000, 7000, 8000 TL maaşı olan emekliye ikramiyenin hası geliyor! Tek işlemle hesaplara yatıyor!

6000, 7000, 8000 TL maaşı olan emekliye ikramiyenin hası geliyor! Tek işlemle hesaplara yatıyor! İşte emeklilere özel ödeme detayları...

6000, 7000, 8000 TL maaşı olan emekliye ikramiyenin hası geliyor! Tek işlemle hesaplara yatıyor!

Emeklilere sevindirecek haberlerin son zamanlarda ardı arkası kesilmiyor. Emeklileri çekmek için bankalar birçok kampanyayı hazırlamaya devam ediyor. Emekli promosyon miktarlarında Vakıfbank’ta aktif olarak yarıştaki yerini koruyor. Emekli maaşına oranla yapılacak ödemeler için detayları haberimizde...  


Ekonomik anlamda zor bir yıl geçirmiş ve hala ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan vatandaşlar gelecek ek ödemeleri gözlüyor. Kiradan faturalara, temel gıdadan zaruri ihtiyaçlara kadar birçok harcamaya dahi yetişmek zorken, diğer ihtiyaçlara imkan ayırmak da giderek zorlaşıyor. O yüzden emekliler için yatacak olan promosyon birçok ihtiyaçlarını çözmek için toplu nakit imkanı doğuruyor. EYT’nin de yasalaşmasıyla 2 milyon 250 bin emekli promosyondan faydalanabilecek. 


Mart 2023 Emekli promosyonu ne kadar oldu? 


Emekliler para ihtiyaçları için bankaların sunduğu promosyon miktarlarını kullanabilecekler. Özellikle Vakıfbank’ın sunduğu promosyon miktarıyla ve çeşitli kampanyalarla birçok açıdan banka tercihi olarak rahatlayacaklar. Emekliler için promosyon miktarını en çok verecek bankayı seçmek kadar, kendilerine çeşitli imkanlar sunması açısından da iyi bir banka seçmeleri önemlidir. 


3 yıl kalma sözüyle Vakıfbank, emekli maaşlarına göre müşterilerine belirli miktarlarda ödemeler gerçekleştirecek. Buna ek olarak Vakıfbank müşterisi olma ayrıcalıkları ve kampanyalarından da tamamen yararlanma hakları olacaktır.  


Emekli maaşı bankalara nasıl taşınır? 


Vakıfbank müşterisi olmak isteyen emekli vatandaşlar bunu Vakıfbank şubelerine giderek yapabileceği gibi Vakıfbank’ın ATM’lerinden ve mobil bankacılık üzerinden de gerçekleştirebilmektedir. Ayrıca kendi T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yaparak vatandaşlar e-devlet üzerinden de istedikleri bankaya taşınabilmektedir.  


Vakıfbank promosyon tutarları ne kadar? 


2023 Vakıfbank promosyonu miktarları 3 bin 500 TL’ye kadar maaşı olan emekliler için 3 bin TL’dir. 


3 bin 500 TL ile 7 bin 500 arasında maaşı olan emekliye de 3 bin 500 TL vermektedir. 


Vakıfbank, 7 bin 500 TL ile 10 bin TL arasında aylığı olan emekli içini se 4 bin 500 TL promosyon yatırmaktadır.  


10 bin TL üzerindeki maaşı olan emekli kişilere de 5 bin TL promosyon vermektedir.  


Bu Vakıfbank promosyon ödemeleri 3 sene için nakit biçimde verilmektedir.  

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