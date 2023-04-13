600 TL mutfak desteği! Herkes başvuru yaparak alabilir

Alım gücünün düştüğü ve marketlerdeki fiyatların yüzde 100’ü geçkin zamlanması ile indirimler ve kampanyalar büyük önem kazanmaya başladı. Bankalardan sık sık gelen alışveriş kampanyalarında şimdi Ramazan ayı avantajları göze çarpıyor. Yalnızca bankamatik kart ile yapılacak olan standart alışverişinize bu kampanya kapsamında tam 600 TL maxipuan kazanabilir ve bir dahaki alışverişinizde kullanabilirsiniz.



Ramazan’ın bolluk ve bereket içinde geçmesi için gıda harcamalarına ekstra kazanç sağlayan kampanya İş Bankası’ndan geldi. 600 TL MaxiPuan kazanmak için tek yapılması gereken İşCep üzerinden kampanya katılımını gerçekleştirmek. Eğer İş Bankası Bankamatik kartınız yoksa hemen müşteri olup edinebilirsiniz. İşte İş Bankası 600 TL MaxiPuan kampanya detayları haberimizde...



GIDA HARCAMALARI 600 TL KAZANDIRIYOR



İş Bankası’nın kampanyasından faydalanmak isteyenler İş Bankası mobil uygulaması olan İşCep’e giriş yaparak “Kampanyalar” kısmında bulunan ilgili kategoriye gelerek “Katıl” butonuna bastıktan sonra aktifleşmektedir. Böylelikle 30 Nisan tarihine kadar yapılacak olan market harcamaları tam 600 TL MaxiPuan kazandırmaktadır.



İŞ BANKASI 600 TL MAXİPUAN ŞARTLARI



İş Bankası’nın sunduğu kampanyaya Maximum Kart, İş Bankası Bankamatik Kart ve Bireysel Kredi Kartı kullananlar katılım sağlayabilmektedir. Ticari Kart sahipleri kampanya kapsamında yer almamaktadır.



30 Nisan tarihine kadar yapılan market harcamaları 600 TL MaxiPuan kazandırıyor. MaxiPuanlar ise 4 Mayıs tarihinde karta tanımlanmaktadır. 30 Haziran tarihine kadar ise 600 TL MaxiPuan harcamasını, Maximill puan olarak yapılabilmektedir.



İŞ BANKASI DESTEK KART



İş Bankası’ndan destek kart almak isteyenler başvurusunu yaparak sivil toplum kuruluşlarına da destekte bulunmaktadır. Destek kart sahiplerine maksimum olarak 1000 TL Pazarama MaxiPuan kampanyası bulunmaktadır. Sivil toplum kuruluşlarını destekleyen bu karta başvuranlara hemen tanımlanmaktadır. 1000 TL Pazarama MaxiPuan asıl kart sahibi olan müşterilere yüklenmektedir. Ancak 1 gün içerisinde 2 ve daha fazla harcamalar kampanya kapsamına alınmamaktadır.