GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

600 bin kamu işçisine kaç para zam var? Bakan Işıkhan'dan açıklama

👷‍♂️ 600 bin kamu işçisini ilgilendiren zam pazarlığında süreç devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Şu an net bir şey söylemek için erken” dedi. Yeni toplantı 24 Nisan’da yapılacak.

600 bin kamu işçisine kaç para zam var? Bakan Işıkhan'dan açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu işçilerine yönelik zam görüşmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, 600 binin üzerinde kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi sürecinin büyük bir titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.

📌 “24 Nisan’da yeni bir toplantı yapılacak. Süreç hassas, rakamlar üzerinde teknik heyetler çalışıyor.” dedi.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ Taleplerini Sundu

Toplu sözleşme görüşmelerinde işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, zam oranları ve sosyal haklarla ilgili taleplerini masaya sundu.

İlk görüşme, 16 Nisan’da TÜHİS (Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası) ev sahipliğinde gerçekleşti. Sürecin devam ettiğini belirten Bakan Işıkhan, bu toplantının ardından çalışmaların daha da detaylandırıldığını açıkladı.

Masada Neler Var?

Zam pazarlığı sadece maaşlarla sınırlı değil. Görüşmelerde:

🧾 Ücret artışları
📋 Özlük hakları
💳 Sosyal yardımlar
gibi birçok başlık teknik heyetler tarafından değerlendiriliyor.
Bu kapsamda;

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü
gibi önemli kurumlar sürece aktif olarak katkı sağlıyor.

600 bin kamu işçisine kaç para zam var Bakan Işıkhan'dan açıklama444

Bakan Işıkhan: “Şu An Rakam Söylemek İçin Erken”

Sürecin çok taraflı ve çok katmanlı olduğunu vurgulayan Işıkhan şu ifadeyi kullandı:

“Toplu sözleşme çerçevesi içerisinde her madde ayrı ayrı değerlendiriliyor. Biz Bakanlık olarak koordinasyon görevimizi yürütüyoruz. Ancak şu aşamada kesin bir rakam söylemek için erken.”

📅 Yeni toplantı tarihi: 24 Nisan 2025

👥 Katılımcılar: İşçi ve işveren sendikaları, kamu temsilcileri, teknik heyetler

📌 Beklenti: Maaş artışları ve sosyal haklarda ortak noktada buluşulması

Soru: Kamu işçilerine zam ne zaman belli olacak?

Cevap: Toplu sözleşme süreci devam ediyor. Yeni görüşme 24 Nisan’da yapılacak. Zam oranları ve sosyal haklarla ilgili kararlar bu toplantılar sonrasında netleşecek.


📍 Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, DOKAP Eylem Planı Toplantısı – Nisan 2025

Derleme: gazeteoku.com

ÇOK OKUNAN HABERLER
Yüzde 78 zam geldi; Vatandaşlar çileden çıktı Yüzde 78 zam geldi; Vatandaşlar çileden çıktı
Çiftçilere müjde; Yüzde 100 faiz indirimli 300 bin TL... Çiftçilere müjde; Yüzde 100 faiz indirimli 300 bin TL...
4 sene erken emekli olun; SGK açıkladı, o çalışanlara hak verildi! 4 sene erken emekli olun; SGK açıkladı, o çalışanlara hak verildi!
A101, BİM, ŞOK, Migros'ta satılıyordu; Raflardan apar topar toplatılıyor A101, BİM, ŞOK, Migros'ta satılıyordu; Raflardan apar topar toplatılıyor
Araç sahipleri için ÖTV'siz sıfır araç müjdesi Meclis'te Araç sahipleri için ÖTV'siz sıfır araç müjdesi Meclis'te
Ali Koç'u istifa etmek zorunda bıraktı! Hakan Bilal Kutlualp adayız dedi sosyal medya yıkıldı Ali Koç'u istifa etmek zorunda bıraktı! Hakan Bilal Kutlualp adayız dedi sosyal medya yıkıldı
SON HABERLER
Herkesin giydiği 3 ayakkabı markasında "domuz derisi" tespiti Herkesin giydiği 3 ayakkabı markasında "domuz derisi" tespiti
Jennifer Lopez Suudi Arabistan'ı karıştırdı; Mekke'ye yakın... Jennifer Lopez Suudi Arabistan'ı karıştırdı; Mekke'ye yakın...
Bankalar konut kredilerini yeniledi; İşte en düşük faiz oranı Bankalar konut kredilerini yeniledi; İşte en düşük faiz oranı
3600 gün ara vermeden prim ödeyene müjde; SGK'dan yaş şartlı emeklilik hakkı! 3600 gün ara vermeden prim ödeyene müjde; SGK'dan yaş şartlı emeklilik hakkı!
BİM markette peynir, süt, tereyağı, cips indirimi; İşte BİM 29 Nisan aktüel ürünler BİM markette peynir, süt, tereyağı, cips indirimi; İşte BİM 29 Nisan aktüel ürünler
Evlerine giden bin pişman olur; Misafir sevmeyen 3 burç belli oldu Evlerine giden bin pişman olur; Misafir sevmeyen 3 burç belli oldu
Türkiye'nin önde gelen kuruyemiş markası battı; İflas etti! Çalışanlar şok Türkiye'nin önde gelen kuruyemiş markası battı; İflas etti! Çalışanlar şok
Gram altın mı yoksa çeyrek mi; Hangisi daha çok kazandırır? Gram altın mı yoksa çeyrek mi; Hangisi daha çok kazandırır?