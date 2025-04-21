600 bin kamu işçisine kaç para zam var? Bakan Işıkhan'dan açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu işçilerine yönelik zam görüşmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, 600 binin üzerinde kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi sürecinin büyük bir titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.

📌 “24 Nisan’da yeni bir toplantı yapılacak. Süreç hassas, rakamlar üzerinde teknik heyetler çalışıyor.” dedi.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ Taleplerini Sundu

Toplu sözleşme görüşmelerinde işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, zam oranları ve sosyal haklarla ilgili taleplerini masaya sundu.

İlk görüşme, 16 Nisan’da TÜHİS (Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası) ev sahipliğinde gerçekleşti. Sürecin devam ettiğini belirten Bakan Işıkhan, bu toplantının ardından çalışmaların daha da detaylandırıldığını açıkladı.

Masada Neler Var?

Zam pazarlığı sadece maaşlarla sınırlı değil. Görüşmelerde:

🧾 Ücret artışları

📋 Özlük hakları

💳 Sosyal yardımlar

gibi birçok başlık teknik heyetler tarafından değerlendiriliyor.

Bu kapsamda;

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü

gibi önemli kurumlar sürece aktif olarak katkı sağlıyor.





Bakan Işıkhan: “Şu An Rakam Söylemek İçin Erken”

Sürecin çok taraflı ve çok katmanlı olduğunu vurgulayan Işıkhan şu ifadeyi kullandı:

“Toplu sözleşme çerçevesi içerisinde her madde ayrı ayrı değerlendiriliyor. Biz Bakanlık olarak koordinasyon görevimizi yürütüyoruz. Ancak şu aşamada kesin bir rakam söylemek için erken.”

📅 Yeni toplantı tarihi: 24 Nisan 2025

👥 Katılımcılar: İşçi ve işveren sendikaları, kamu temsilcileri, teknik heyetler

📌 Beklenti: Maaş artışları ve sosyal haklarda ortak noktada buluşulması

Soru: Kamu işçilerine zam ne zaman belli olacak?

Cevap: Toplu sözleşme süreci devam ediyor. Yeni görüşme 24 Nisan’da yapılacak. Zam oranları ve sosyal haklarla ilgili kararlar bu toplantılar sonrasında netleşecek.



📍 Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, DOKAP Eylem Planı Toplantısı – Nisan 2025

Derleme: gazeteoku.com