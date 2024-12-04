GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

6 Aralık Cuma son; E-devlet’ten 500 bin TL hibe desteği! Başvurular başladı

E-devlet üzerinden yapılacak başvurularla engelli ve eski hükümlülere kendi işlerini kurma fırsatı sunuluyor.

6 Aralık Cuma son; E-devlet’ten 500 bin TL hibe desteği! Başvurular başladı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), bu gruplar için iş hayatına katılımı teşvik eden hibe desteği programının detaylarını paylaştı. Başvurular, 6 Aralık 2024 tarihinde sona erecek. İşte bu büyük fırsatın ayrıntıları. 

Kimler Hibe Desteğinden Yararlanabilir?

Engelli Girişimcilik Destekleri: Engelli bireyler için 400 bin TL’ye kadar hibe desteği sağlanacak.

Eski Hükümlü Destekleri: Eski hükümlüler için bu tutar 300 bin TL olarak belirlendi.

Korumalı İşyeri Projeleri: Engelli bireylerin istihdam edileceği korumalı işyeri projeleri için destek miktarı 500 bin TL’ye kadar çıkabilecek.

İŞKUR'dan Çağrı: Hayallerinizi Gerçekleştirin

Niğde İŞKUR İl Müdürü Ali Bingül, bu desteklerin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Kendi işini kurmak isteyen vatandaşlarımız için projeler geliştirilmesine destek veriyoruz. Daha fazla kişinin bu fırsattan yararlanmasını istiyoruz."

Destek başvuruları, tamamen dijital ortamda E-devlet üzerinden yapılacak. Süreci kolaylaştırmak için İŞKUR, başvuru rehberini internet sitesinde yayınladı.

Başvuru Yeri: E-devlet

Son Tarih: 6 Aralık 2024

Hibe Desteği Nasıl Alınır?

Projelerin, girişimcilerin ihtiyaçlarına ve iş hedeflerine uygun şekilde hazırlanması gerekiyor. Bu kapsamda İŞKUR ve Adalet Bakanlığı, rehberlik hizmeti sunarak başvuru sahiplerinin daha etkili projeler oluşturmasına yardımcı oluyor.

Kaynaklar: İŞKUR, Gazeteoku

POPÜLER YAZILAR
Tülin Türkoğlu TÜLİN TÜRKOĞLU Halep muhalifler tarafından alınan bir ganimet mi? İnternethaber İsmail Saymaz İSMAİL SAYMAZ O imamın ifadesi: Aşkına karşılık bulamayınca iftira attı Halk TV Abdulkadir Selvi ABDULKADİR SELVİ ABD’nin Kobani planının perde arkası ve MGK’ya dikkat Hürriyet Gazetesi Fehmi Koru FEHMİ KORU Suriye’de tarih bir kez daha tekerrür ediyorsa… Karar Gazetesi Ahmet Hakan AHMET HAKAN Erdoğan’ın Suriye tutumu: Temkinli ve maceradan uzak Hürriyet Gazetesi İbrahim Karagül İBRAHİM KARAGÜL ‘Zinde Güçler”, Suriye’nin yeni sahipleri sahaya indi. ABD ülkeyi parçaladı, çıkmalı. İran Suriye’ye çöktü, çıkmalı. Son kapışma Fırat’ın doğusunda. Artık Türkiye koruyacak, muhalefet birleştirecek! Yeni Şafak Gazetesi Ali Karahasanoğlu ALİ KARAHASANOĞLU Kemalistlerin dansözlüğü beynimi uyuşturuyor, şaşıp kalıyorum Yeni Akit Gazetesi
ÇOK OKUNAN HABERLER
Transferin babası olur; Kerem Aktürkoğlu dünya devine gidiyor! Resmen açıklandı Transferin babası olur; Kerem Aktürkoğlu dünya devine gidiyor! Resmen açıklandı
Asla erimiyor ve şekerlenmiyor: Kabak tatlısı yapan ustaların gizli tarifi açığa çıktı Asla erimiyor ve şekerlenmiyor: Kabak tatlısı yapan ustaların gizli tarifi açığa çıktı
Harca harca bitmez; 5 Aralık A101 aktüel ekstra kataloğu mest etti! Columbia mont, Armani saat geldi Harca harca bitmez; 5 Aralık A101 aktüel ekstra kataloğu mest etti! Columbia mont, Armani saat geldi
B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat; Resmen yeni süreç başladı! B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat; Resmen yeni süreç başladı!
Yerden petrol fışkırıyor! Türkiye'de o şehrin geleceği parlak! Yerden petrol fışkırıyor! Türkiye'de o şehrin geleceği parlak!
1991-2012 sigorta girişi olana müjde; Erken emeklilik koşulları belli oldu 1991-2012 sigorta girişi olana müjde; Erken emeklilik koşulları belli oldu
SON HABERLER
1991-2012 sigorta girişi olana müjde; Erken emeklilik koşulları belli oldu 1991-2012 sigorta girişi olana müjde; Erken emeklilik koşulları belli oldu
Hemen başvurun; Carrefoursa 100.000 TL faizsiz market kredisi veriyor Hemen başvurun; Carrefoursa 100.000 TL faizsiz market kredisi veriyor
4 GÜNLÜK ÇILGIN İNDİRİM! Tarım Kredi daha ne yapsın! Çay, zeytin, bal, sucuk, kahve fiyatları dipte 4 GÜNLÜK ÇILGIN İNDİRİM! Tarım Kredi daha ne yapsın! Çay, zeytin, bal, sucuk, kahve fiyatları dipte
Zeka testi: Kedi, köpeklerin arasındaki civciv nerede? 701 kişiden 55'i buldu Zeka testi: Kedi, köpeklerin arasındaki civciv nerede? 701 kişiden 55'i buldu
2024 PTT memur alımı: Başvuru şartları ve son haber 2024 PTT memur alımı: Başvuru şartları ve son haber
Hama ve Şam arası kaç kilometre? Şam düştü mü? Hama ve Şam arası kaç kilometre? Şam düştü mü?
36 yıllık kahvehane sahibi lezzetli çayın sırrını açıkladı: Yıllarca yanlış demlemişiz meğer 36 yıllık kahvehane sahibi lezzetli çayın sırrını açıkladı: Yıllarca yanlış demlemişiz meğer
Onları kimse ağlatamaz; Doğuştan neşeli burçlar belli oldu Onları kimse ağlatamaz; Doğuştan neşeli burçlar belli oldu