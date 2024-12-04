6 Aralık Cuma son; E-devlet’ten 500 bin TL hibe desteği! Başvurular başladı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), bu gruplar için iş hayatına katılımı teşvik eden hibe desteği programının detaylarını paylaştı. Başvurular, 6 Aralık 2024 tarihinde sona erecek. İşte bu büyük fırsatın ayrıntıları.

Kimler Hibe Desteğinden Yararlanabilir?

Engelli Girişimcilik Destekleri: Engelli bireyler için 400 bin TL’ye kadar hibe desteği sağlanacak.

Eski Hükümlü Destekleri: Eski hükümlüler için bu tutar 300 bin TL olarak belirlendi.

Korumalı İşyeri Projeleri: Engelli bireylerin istihdam edileceği korumalı işyeri projeleri için destek miktarı 500 bin TL’ye kadar çıkabilecek.

İŞKUR'dan Çağrı: Hayallerinizi Gerçekleştirin

Niğde İŞKUR İl Müdürü Ali Bingül, bu desteklerin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Kendi işini kurmak isteyen vatandaşlarımız için projeler geliştirilmesine destek veriyoruz. Daha fazla kişinin bu fırsattan yararlanmasını istiyoruz."

Destek başvuruları, tamamen dijital ortamda E-devlet üzerinden yapılacak. Süreci kolaylaştırmak için İŞKUR, başvuru rehberini internet sitesinde yayınladı.

Başvuru Yeri: E-devlet

Son Tarih: 6 Aralık 2024

Hibe Desteği Nasıl Alınır?

Projelerin, girişimcilerin ihtiyaçlarına ve iş hedeflerine uygun şekilde hazırlanması gerekiyor. Bu kapsamda İŞKUR ve Adalet Bakanlığı, rehberlik hizmeti sunarak başvuru sahiplerinin daha etkili projeler oluşturmasına yardımcı oluyor.

Kaynaklar: İŞKUR, Gazeteoku