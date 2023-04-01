6, 12 Nisan A101 aktüel katalogda aranan her şey var! İndirimlerin alasıyla evler tüm ihtiyaçlarına kavuşacak!

Her hafta vatandaşları indirimli ürünleriyle buluşturan A101, hanelerin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor adeta. Ürün yelpazesinin genişliğiyle ve indirimleriyle vatandaşların ihtiyaçlarından mahrum kalmamasını sağlıyor desek yeridir. 6 Nisan Perşembe itibariyle A101 indirimli katalog ürünlerinde yine çeşit çeşit ihtiyaçlar bulunuyor.



A101 aktüel katalog 6 – 12 Nisan fırsatında televizyon, telefon, beyaz eşyalar, mutfak gereçleri, L koltuk, çocuk oyuncağı çeşitleri, temel gıda ürünleri her zamanki gibi indirimli şekilde sunuluyor. Bunlara ek olarak 6 –12 Nisan 2023 A101 aktüel katalog ürünleri arasında bebekler için tüm ihtiyaçlar ve evcil hayvanlar için çeşitli gereçler de satışta. Peki, A101 6 – 12 Nisan aktüel katalog ürünlerinde neler var? 6 – 12 Nisan aktüel katalog ürün fiyatları ne kadar? İşte A101 aktüel katalog ürünleri 6 – 12 Nisan 2023 detaylı listesi...



6 – 12 NİSAN A101 AKTÜEL KATALOG ÜRÜNLERİ



6 – 12 Nisan A101 aktüel katalog fırsatında Volta, APEC marka APX5 150 CC Maxi Scooter var. Üstelik peşin fiyatı 34 bin 990 TL iken, taksitli olarak ise 37 bin 440 TL.



Toshiba marka 55” ultra HD android TV 9.499 TL iken Samsung marka full HD smart TV ise 7.499 TL.



Bunların yanı sıra A101, her zamanki gibi en uygun fiyatlarla SEG ve Regal marka beyaz eşylarını da satışa sunuyor.



6 – 12 Nisan A101 aktüel katalog ürünleri arasında evcil hayvanların ihtiyaçlarına da yer var. Oyuncaklardan tasmaya, pet leke çıkarıcıdan konserve mamaya, tırnak kesme makasından tıraş setine birçok ürün A101’de olacak.



Tüm temel gıda indirimlerine, temizlik ürünlerine ve birçok indirime ek olarak A101 6 – 12 Nisan aktüel katalog ürünlerinde ayrıca bebeklerinizin her türlü ihtiyacı bulunacak.



A101 aktüel katalog 6 – 12 Nisan 2023’de elbette ki evin tüm küçük mutfak aletlerini ve gereçlerini de ihmal etmedi. Kaseler, mataralar, kupalar, tava setleri, bıçak ve kaşıklar, kek kalıpları gibi her şey mevcut.