5500 TL üstü maaş alan tüm emeklileri ilgilendiriyor! Nisan ayında para cebime sığmasın diyen hemen başvursun

Milyonlarca emekli için 2017 yılından bu yana bankalar tarafından ödenen emekli promosyon tutarları özellikle geçtiğimiz yıl Temmuz ayında maaşları yapılan büyük artışla birlikte neredeyse 10 katına çıkmıştı. Bankalar arasında da emekliyi katmak için önemli bir rekabet başlarken 2023 yılında bu yarış aralıksız olarak devam ediyor. Bankalar emekli maaş müşterisi yapmak için adeta teklif üstüne teklif sunuyor. özellikle nisan ayında EYT’lilerin de ilk maaşlarını alacak olması ile birlikte Yeni promosyon tutarları da belli olmaya başladı. şimdi başvuru yapan tüm emekliler Nisan'da cebini dolduracak. Çünkü Garanti Bankası'nın yeni promosyon ödemesi belli oldu. peki Garanti Bankası Emekliye ne kadar promosyon veriyor? güncel emekli promosyon tutarları ne kadar?

GARANTİ BANKASI PROMOSYON TUTARLARI GÜNCELLENDİ

Garanti Bankası'ndan emeklilere özel yeni duyuru geldi. Garanti Bankası, EYT'lilerin de Nisan ayında emekli maaşı alacak olmasını göz önünde bulundurarak karşılıksız ve geri ödemesiz olarak verdiği promosyon miktarlarını değiştirdi. bankadan yapılan açıklamaya göre 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren emekliler artık zamlı promosyon ödemesi almaya başlayacak. Garanti Bankası'ndan emekliye sunulacak olan promosyonda ciddi oranda artış olduğu öğrenildi. Üstelik ek koşul Aranmıyor sadece 3 yıllık maaş tarihini karşılığında Garanti Bankası'nın promosyon fırsatları hesaplara geçiyor.

Emekliye maaş aralığına göre ödeme yapmaya hazırlanan Garanti Bankası'nın güncel promosyon ücretleri ise şu şekilde:

“3 bin 500 TL'ye kadar maaş alan emeklilere 4 bin 500 TL; 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında maaş alan emeklilere 5 bin 250 TL; 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında maaş alan emeklilere 6 bin 750 TL; 10 bin TL ve üstünde maaş alan emeklilere 7 bin 500 TL promosyon ödemesi”

MAAŞINI TAŞIYAN EMEKLİ PROMOSYONU HEMEN ALACAK

Sosyal Güvenlik Kurumu ve bankalar arasında 2017 yılında yapılan promosyon anlaşması 2023 yılında da devam ediyor. Üstelik yapılan anlaşma ile promosyon rakamları Kasım ayında güncellenmişti. Sosyal Güvenlik Kurumu 19 banka ile Kasım ayında masaya otururken alt ve üst limitler yeniden belirlenmişti. yapılan anlaşma doğrultusunda artık emekliye kamu bankaları tarafından alt limit olarak 3000 TL üst limit olarak da 5000 TL promosyon fırsatı sunuluyor. Ancak özel bankalarda Bu rakamlar biraz daha yüksek olabiliyor. Garanti Bankası da emekliye özel promosyon fırsatı sunan bankalardan biri. sadece 3 yıllık maaş dahili karşılığında Emekliye promosyon fırsatı veren Garanti Bankası başka bir koşul aramıyor. başvuru işlemleri Garanti Bankası'nın şubelerinden mobil bankacılık hizmetlerinden ve internet bankacılığı üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca emeklilere e-devlet üzerinden de maaş taşıma işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Garanti Bankası'nın Maaş promosyonu fırsatlarından faydalanmak isteyen emekliler hemen bugün başvuru yapabilir. Başvurusu onaylanan emeklilerin ödemesi 3 gün içinde hesaplara geçiyor. Eyt'liler ise promosyon ödemesini nisan ayında almaya başlayacak.