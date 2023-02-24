5500 TL üstü maaş alan emekliye İş Bankası karşılıksız ve geri ödemesi 7500 TL nakit destek veriyor

Türkiye İş Bankası, Şubat ayı promosyon ücretleri için son çağrısını yaptı. Promosyon miktarını güncelleyen İş Bankası SSK BAĞ-KUR ve memur emeklisi için çok ciddi rakamlarda maaş promosyonu sunuyor. maaş aralığına göre değişen promosyon ücretleri ile öne çıkan İş Bankası, 3 yıl tahahüt veren emekliye 7.500 liraya varan nakit promosyona ek bin lira da Bonus veriyor. Peki İş Bankası emekli promosyon şartları neler? Türkiye İş Bankası maaşa göre ne kadar promosyon ücreti ödüyor?

TÜRKİYE İŞ BANKASI ŞUBAT AYI PROMOSYON ÖDEMESİ İÇİN SON GÜNLER

Emekli maaş promosyonu konusunda kesenin ağzını sonuna kadar açan bankalardan biri olan Türkiye İş Bankası, 3 yıl boyunca maaşını kendisinden alma sözü veren SSK BAĞ-KUR ve memur emeklisine binlerce liralık promosyon ödemesi yapıyor. İş Bankası'nın promosyon ödemeleri emekli maaşına göre farklılık gösteriyor. Ancak 5.500 TL ve üstü maaş alan tüm emeklilere uygun bir promosyon rakamı İş Bankası'nda bulunuyor. Peki, Türkiye İş Bankası'ndan Kimler emekli promosyonu alabilir? Türkiye İş Bankası emekli promosyon ücretleri ne kadar?

İŞ BANKASI ŞUBAT AYI GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ

Türkiye'nin en kötü özel bankalarından biri olan İş Bankası, emekliye maaş aralığına göre promosyon ödemesi yapacak. 28 Şubat tarihine kadar başvuru yapacak olan emeklilere verilecek promosyon ücretleri şu şekilde oldu:

3500 TL’nin altında emekli maaşı alan kişiler 4500 TL promosyon alacaklar.

3500 TL ve 7500 TL arasında emekli maaşı alan kişiler 5250 TL promosyon alacaklar.

7500 TL ve 1000 TL arasında emekli maaşı alan kişiler 6750 TL promosyon alacaklar.

10.000 TL üzerinde emekli maaşına sahip olan kişiler içinse promosyon tutarı 7500 TL olarak açıklanmıştır.

EMEKLİYE BONUS FIRSATI DA SUNULUYOR

Türkiye İş Bankası'nın promosyon miktarı en üst maaşa göre 7500 TL olarak belirlendi. Ancak bunun yanı yanı sıra İş Bankası Maximum kredi kartını kullanan emekliler için de Bonus fırsatı bulunuyor. Yani emekliler İş Bankası'nın kredi kartı ile yapacakları harcamalarda 1000 TL'ye Varan ek hediye para kazanma şansına sahip oluyor. Bunun yanında İş Bankası müşterisi olan emekliler ücretsiz havale EFT ve fast işlemi yapabiliyor. Yine emekliye özel faiz oranları belirleyen İş Bankası düşük faizli kredi imkânını da milyonlarca emekli müşterisine sunuyor.

3 YILLIK TAAHHÜT VERİN PROMOSYONU ALIN

Türkiye İş Bankası'ndan maaş promosyonu almak için yapmanız gereken tek şey maaşınızı bankaya taşıyarak 3 yıllık taahhüt sözleşmesini imzalamak. Bunun dışında herhangi bir koşul aranmıyor anında promosyon ödemeniz maaşa göre hesabınıza yatıyor.