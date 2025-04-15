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5.5 Milyon TL konut kredisi için Ziraat Bankası'nın istediği taksit açıklandı!

Faiz oranlarındaki artış, konut kredisiyle ev sahibi olmayı planlayan birçok vatandaş için süreci oldukça güçleştirdi.

5.5 Milyon TL konut kredisi için Ziraat Bankası'nın istediği taksit açıklandı!

Kredi maliyetlerinin hızla yükselmesi, vatandaşları seçenekleri daha dikkatli incelemeye yönlendirdi. Bu gelişmeler doğrultusunda, Ziraat Bankası’nın sunduğu güncel konut kredisi kampanyası mercek altına alındı.

💰 Ziraat Bankası Konut Kredisi Kampanyasında Son Durum

Ziraat Bankası, kamu bankası olmanın sorumluluğuyla uzun süredir vatandaşlara konut finansmanı sağlıyor.

Yeni faiz oranları doğrultusunda banka, %2,59 oranla konut kredisi sunuyor. Aylık taksit tutarı 149.396,01 TL olarak hesaplanırken, yıllık maliyet oranı %36,2775 seviyesinde bulunuyor.

📊 Krediyi Değerlendirmeden Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bu oranlar, özellikle yüksek tutarda kredi kullanmayı düşünenler için ciddi bir geri ödeme yükü oluşturuyor.

Bu nedenle vatandaşların kredi başvurusu yapmadan önce maliyet hesaplamalarını dikkatli şekilde yapmaları öneriliyor.

🔗 Kredi Hesaplama Aracına Göz Atın

Ziraat Bankası, kullanıcıların kendi ödeme planlarını oluşturabilmeleri için çevrimiçi bir hesaplama aracı da sunuyor.

Detaylı bilgi ve güncel oranlar için bankanın resmi sayfasına ulaşmak mümkün:
👉 Ziraat Konut Kredisi Hesaplama Aracı

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