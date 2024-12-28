5.200 TL taksitle 900.000 TL kredi! Ziraat Bankası'ndan KONUT KREDİSİ kampanyası

900 bin TL'lik bir konut kredisi için ödenecek aylık taksitler, asgari ücretin çok üzerinde bir seviyeye yükseldi. Ancak Ziraat Bankası, bu durumu değiştirecek bir adım atarak "Ortak Konut Kredisi" kampanyasını başlattı. Peki, bu yeni kampanya ne anlama geliyor ve kimler faydalanabilir?

Ziraat Bankası'nın "Ortak Konut Kredisi" kampanyası, birden fazla kişinin aynı konutu satın almak için kredi kullanabilmesine olanak tanıyor. Yani, bir ev almak isteyen kişiler, tapu üzerinde ortak olma şartıyla kredi başvurusu yaparak borçlarını birlikte ödeyebilecekler. Bu yöntem sayesinde, kredinin aylık ödemeleri kişi başına bölünecek ve ödeme yükü her bir ortak için daha yönetilebilir bir hale gelecek.

Ortak Konut Kredisi

Ortak Konut Kredisi, ev sahibi olmak isteyen ancak yüksek ödeme tutarları nedeniyle kredi çekemeyen bireyler için uygun bir çözüm sunuyor. Bu kredi türü, belirli bir gelir düzeyine sahip birden fazla kişinin ortaklaşa hareket etmesi gerektiği için genellikle aileler, arkadaşlar ya da aynı evi paylaşmayı planlayan kişiler için uygundur. Ancak her bir ortak, krediye başvuruda bulunmadan önce banka ile anlaşarak, tapu üzerinde ortaklık yapma taahhüdü vermelidir.

Ziraat Bankası 900.000 TL Ortak Konut Kredisi Hesaplama

Ziraat Bankası tarafından yapılan duyuruya göre, 900.000 TL tutarında bir konut kredisi için aylık ödeme tutarı şu şekilde hesaplanmaktadır:

Tek Kişilik Kredi: 900.000 TL kredi çeken bir kişi için 120 ay vadeli ödeme tutarı 26.069,46 TL'dir. Bu rakam, çoğu kişinin ödeme gücünü aşan bir seviyeye ulaşmaktadır.

Ortak Kredi (5 Kişi): Aynı kredi, 5 kişi tarafından ortaklaşa çekildiğinde, aylık ödeme kişi başına 5.200 TL'ye düşmektedir. Bu, krediyi daha erişilebilir kılmakta ve vatandaşların ev sahibi olma hayalini gerçekleştirmelerine yardımcı olmaktadır.

Kredi başvuruları, Ziraat Bankası şubelerine şahsen yapılan başvurularla gerçekleştirilebilir. Başvuracak olan kişiler, kredi sözleşmesini imzaladıktan sonra, ortaklık anlaşması doğrultusunda tapuya sahip olacaklar.

Daha fazla bilgi ve kredi başvurusu için Ziraat Bankası'nın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz: Ziraat Bankası Konut Kredisi Hesaplama