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50.000 TL kolay kredi müjdesi; PTT emeklilere anında veriyor

Emeklilerin ekonomik olarak rahatlamasını sağlamak amacıyla PTT, maaşını PTT’den alan emeklilere özel düşük faizli kredi ve faizsiz spot kredi imkanını sunuyor.

50.000 TL kolay kredi müjdesi; PTT emeklilere anında veriyor

Acil nakit ihtiyacı olan emekliler için büyük bir fırsat olan bu kampanya, avantajlı kredi seçenekleriyle dikkat çekiyor.

PTT N Kolay Emekli Kredisi

PTT, "N Kolay Emekli Kredisi" kapsamında maaşını PTT’den alan emeklilere 100.000 TL’ye kadar finansman sağlıyor. %3,19’dan başlayan faiz oranlarıyla sunulan bu kredi, uygun geri ödeme koşulları sayesinde emeklilere büyük kolaylık sunuyor.

Kredi Detayları:

✅ Faiz Oranları: %3,19 - %6,99 arasında değişiyor.

✅ Kredi Tahsis Ücreti: Kullanılan kredi tutarının binde 5’i oranında alınmaktadır.

✅ Kredi Tutarı: Minimum 1.250 TL, maksimum 100.000 TL arasında belirlenmiştir.

✅ Yaş Sınırı: 80 yaşına kadar olan emekliler faydalanabilir. Ancak yaş ve vade süresi toplamı 83 yılı aşmamalıdır.

📌 Örneğin: 80 yaşındaki bir emekli en fazla 3 yıl vadeli kredi kullanabilirken, 4 yıl vadeli kredi alamıyor.

Aylık Taksit Ödeme Tablosu

Kredi Tutarı 12 Ay Vade 24 Ay Vade 36 Ay Vade

1.250 TL 134,33 TL 83,22 TL 67,46 TL

5.000 TL 537,31 TL 332,89 TL 269,84 TL

10.000 TL 1.074,33 TL 665,78 TL 539,68 TL

30.000 TL 3.223,89 TL 1.997,33 TL 1.619,05 TL

50.000 TL 5.373,15 TL 3.328,88 TL 2.698,42 TL

🔹 Not: 100.000 TL kredi için en uzun vade 12 ay olarak belirlenmiştir.

Faizsiz Spot Kredi Seçeneği

PTT, düşük miktardaki nakit ihtiyacını karşılamak isteyen emeklilere 1.000 TL’ye kadar faizsiz kredi imkanı sunuyor. Bu seçenek, faiz yükü olmadan acil harcamalar için avantajlı bir çözüm oluşturuyor.

✔ Kredi Tutarı: 1.000 TL

✔ Faiz Oranı: %0 (faizsiz)

✔ Geri Ödeme: Eşit taksitlerle kolay ödeme imkanı

Başvuru Şartları ve Süreç

PTT’nin sunduğu bu kredi fırsatlarından yararlanmak isteyen emeklilerin emekli maaşlarını PTT’ye taşımaları gerekiyor.

🔸 Başvuru Adımları:

1️⃣ PTT şubesine kimlik belgesi ile giderek başvuru yapmak.

2️⃣ Başvurunun değerlendirilmesi ve kredi onay sürecinin tamamlanması.

3️⃣ Onaylanan kredinin PTT hesabına aktarılması.

📌 Önemli Not: Başvurular yalnızca PTT şubelerinden yapılmaktadır.

Derleyen: Gazeteoku.com

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