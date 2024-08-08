5000 TL destek ödemesi başladı! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklilerine müjde!

Emeklilere harika haber! Maddi stresin azaltılması ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi amacıyla yapılan yeni düzenlemeyle 5 Ağustos’tan itibaren emekli maaşlarına 5000 TL daha eklenecek. Hükümetin sosyal yardım planının bir parçası olan bu destek, doğrudan emekli maaşlarına entegre edilecek ve artan enflasyon ve yaşam maliyetlerine karşı önemli ölçüde rahatlama sağlayacak.

Ziraat Bankası ayrıca emeklilere 5000 TL nakit avans başvurusu yapma imkanı da sunuyor. Bu avans, düşük faiz oranları ve esnek geri ödeme seçenekleriyle acil fona ihtiyaç duyanlar için mükemmel bir çözüm olacak gibi görünüyor. Başvurular Ziraat Bankası şubeleri veya internet bankacılığı üzerinden yapılabilecek.

Daha fazla bilgi almak ve başvuru yapmak için Ziraat Bankası’nın resmi internet sitesini ziyaret edebilir veya size en yakın şubeye gidebilirsiniz.