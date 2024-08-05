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50 Yaş Altı Çalışanlara Erken Emeklilik Müjdesi: Az Primle Emeklilik Fırsatı!

50 Yaş Altı Çalışanlara Erken Emeklilik Müjdesi: Az Primle Emeklilik Fırsatı!

50 Yaş Altı Çalışanlara Erken Emeklilik Müjdesi: Az Primle Emeklilik Fırsatı!

Türkiye'de emeklilik sisteminde köklü değişiklikler kapıda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 50 yaş altı çalışanlar için erken emeklilik fırsatını sunan yeni bir kanun teklifi hazırladı. Bu düzenleme, kademeli ve kısmi emeklilik gibi önemli yenilikler içeriyor ve SSK ile Bağ-Kur’lu çalışanların emeklilik hakkını erken elde etmelerine olanak tanıyacak.

Yeni düzenlemeyle, 10 yıl çalışma süresi ve 3600 prim günüyle erken emeklilik mümkün olacak. Ancak, SGK giriş tarihine göre farklılık gösterecek: 8 Eylül 1999 öncesi giriş yapanlar 10 yıl ve 3600 günle emekli olabilecekken, bu tarihten sonra giriş yapanlar 12,5 yıl ve 4200 prim günü şartını yerine getirecek.

Kademeli emeklilik düzenlemesinin kesin tarihinin TBMM tatilinden sonra belirlenmesi bekleniyor, ancak Ekim ayında yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Ayrıca, torba yasada Bağ-Kurlular için prim gün sayısının 7200’e indirilmesi ve ev hanımları için prim desteği sağlanması gibi düzenlemeler de yer alıyor.

Bu yeni düzenlemelerle, çalışanlar emeklilik hayallerine daha erken kavuşma şansını elde edecek.

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