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50 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık taksit tutarı; Ziraat Bankası, Halkbank

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi kullanarak finansal destek almayı planlıyor.

50 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık taksit tutarı; Ziraat Bankası, Halkbank

Her kredi ürünü gibi ihtiyaç kredisi de belirli bir maliyetle sunuluyor. Bankalar, kredi koşullarını sağlayan müşterilere uygun faiz oranlarıyla finansman sağlarken, toplam geri ödeme tutarı faiz oranlarına göre değişiklik gösteriyor.

Peki, 12 ay vadeli 50.000 TL ihtiyaç kredisi için hangi bankada ne kadar aylık taksit ödersiniz? İşte bankaların sunduğu faiz oranları, aylık taksit tutarları ve toplam ödeme miktarları…

Halkbank 36 Ay Vadeli 50.000 TL İhtiyaç Kredisi

Kredi Türü: Hızlı Kredi

Faiz Oranı: %5,25

Aylık Taksit: 3.761,78 TL

Toplam Ödeme: 135.711,58 TL

Halkbank'ın sunduğu hızlı kredi seçeneğinde, aylık 3.761,78 TL taksit ödeyerek 50.000 TL ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Ancak faiz oranı yüksek olduğu için toplam geri ödeme tutarı 135.711,58 TL'yi buluyor.

Ziraat Bankası 36 Ay Vadeli 50.000 TL İhtiyaç Kredisi

Kredi Türü: Tüketici Kredisi

Faiz Oranı: %4,35

Aylık Taksit: 3.280,26 TL

Toplam Ödeme: 118.339,36 TL

Ziraat Bankası, Halkbank’a kıyasla daha düşük faiz oranı sunuyor. Bu nedenle aylık taksit tutarı 3.280,26 TL, toplam ödeme ise 118.339,36 TL olarak hesaplanıyor.

Kaynak: Gazeteoku.com

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