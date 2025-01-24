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50 bin lirayı küçük görmeyin; 50 bin liranın faiz getirisi 11.811 TL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 23 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 250 baz puan düşürerek %47,5'ten %45'e indirdi.

50 bin lirayı küçük görmeyin; 50 bin liranın faiz getirisi 11.811 TL

Bu karar, yatırımcılar ve tasarruf sahipleri tarafından yakından takip ediliyor, zira mevduat faiz oranları üzerinde doğrudan etkili olması bekleniyor.

Faiz İndiriminin Mevduat Faiz Oranlarına Etkisi

Merkez Bankası'nın politika faizindeki bu indirim, bankaların mevduat faiz oranlarını yeniden değerlendirmesine neden olabilir. Ancak, her bankanın kendi likidite durumu ve stratejileri doğrultusunda farklı kararlar alabileceği unutulmamalıdır. 

50 bin lirayı küçük görmeyin; 50 bin liranın faiz getirisi 11.811 TL

50.000 TL İçin 181 Günlük Mevduat Getirileri

50.000 TL'lik birikimini 181 günlük vadeli mevduat hesabında değerlendirmek isteyenler için bazı bankaların sunduğu güncel faiz oranları ve net getirileri şu şekildedir:

Akbank: %36,00 faiz oranıyla, 181 gün sonunda net getiri 8.257 TL, vade sonu toplam tutar 58.257 TL olacaktır.

Garanti BBVA: %43,00 faiz oranıyla, 181 gün sonunda net getiri 9.862 TL, vade sonu toplam tutar 59.862 TL olacaktır.

ON Dijital: %51,50 faiz oranıyla, 181 gün sonunda net getiri 11.811 TL, vade sonu toplam tutar 61.811 TL olacaktır.

N Kolay: %46,00 faiz oranıyla, 181 gün sonunda net getiri 10.550 TL, vade sonu toplam tutar 60.550 TL olacaktır.

Merkez Bankası'nın faiz indirimi, mevduat faiz oranlarında değişikliklere yol açabilir. Tasarruf sahiplerinin, güncel piyasa koşullarını ve bankaların sunduğu faiz oranlarını yakından takip etmeleri, birikimlerini en verimli şekilde değerlendirmelerine yardımcı olacaktır. 

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