5 milyon çalışana zam geliyor! Kamu işçilerine yüzde 45 zam garantilendi!

Türkiye’deki enflasyonun artması mecburen maaşlarda da zam oranına yansıyacak. Vatandaşların Temmuz zammı gündemindeyken merak edilen haberin detayları milyonlarca kişiyi sevindirdi. Diğer yandan toplu iş sözleşmesine dair son dakika haberleri de geldi. Yüzde 45 zam garantilenirken kimse bu kadarını beklemiyordu. Peki memur zammı ne kadar olacak? Temmuz emekli zammı ne kadar? İşte 2023 temmuz zamları hakkında detaylar...



Zamlarla birlikte toplu iş sözleşmesi hakkında detaylar da geliyor. Binlerce çalışanın artan enflasyon ve zamlardan sonra bu haberler sevinç dolması kaçınılmaz. Yüzde 45 zam ile birlikte kamudaki 700 bin işçi 2 senede zam oranlarının belirleneceği sözleşmeye dair görüşmelerde 15 bin TL’ye artış göstermesi ile altı ayda yüzde 45 zam istendi.



700 bin kamu işçisi zammı kaptı



Enflasyonunun artması alım gücünün düşürdükçe gelecek olan maaş zammı artık iyice gözlenir oldu. HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ binden fazla kamu işçisi için güzel haberi duyurdu. Sözleşmede görüşmelerin taban olarak brüt 15 bin TL’ye artması, bütün ücretlere yüzde 15 ile refah payının da eklenmesi, ek olarak birinci altı ay yüzde 45 zam yapılması talep edildi.



HAK-İŞ ile TÜRK-İŞ tarafından ortak duyuruda, 2023 – 2024 senesi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolüne dair ortak isteklerin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ve TÜHİS’e (Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası) gönderildiği açıklandı.



Refah payı yüzde 15 olacak



Maaşlarının yüzde 15 refah payı ilave edilerek verilmesi talep edilen işçiler için talepler şöyle oldu:



“Refah payının eklenmesinin ardından, toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıcından itibaren brüt çıplak ücretine, yürürlük başlangıcından başlayarak birinci altı ay için yüzde 45 oranında zam yapılması istendi. Diğer altı aylık zaman dilimi için işçilerin aldıkları brüt çıplak ücretlerin yüzde 5 fazla oranında zam gerçekleştirilecek.”



Aylık 2.500 TL sosyal yardım talebi



Taleplerin içerisinde yer alan diğer bir istekse aylık net olarak 2 bin 500 TL ödeme oldu. Sosyal yardım olarak vurgulanan 2.500 TL ücretin aylık yatırılması 2023 yılı için istenirken, 2024 yılı için net aylık 3 bin 500 TL toplu sözleşme kapsamında istedi. İkramiye kapsamının 60 güne tamamlanma talebi toplu iş sözleşmesi çerçevesinde talep edildi.