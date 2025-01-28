5 LT ayçiçek yağı en ucuz hangi markette? İşte Migros, BİM, A101 fiyatları

Temel gıda ürünlerinden biri olan ayçiçek yağının fiyatları ise piyasada değişkenlik gösteriyor. Son dönemde döviz kurları ve üretim maliyetlerindeki artış, yağ fiyatlarının da yukarı yönlü seyretmesine neden oldu. Vatandaşlar ise en uygun fiyatlı ayçiçek yağını hangi marketten temin edebileceğini merak ediyor.

Ayçiçek Yağı Fiyatları Artacak Mı?

Sektör temsilcileri, ayçiçek yağı fiyatlarında önümüzdeki aylarda yeni artışların görülebileceğini belirtiyor. Buna karşın, bazı marketler müşterilerine avantaj sağlamak için indirimler uyguluyor. Ancak fiyatlardaki genel seyir, tüketicileri tasarruflu alışverişe yönlendiriyor.

Marketlerde Ayçiçek Yağı Fiyatları

Güncel verilere göre bazı marketlerde 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatları şu şekilde:

Biryağ Ayçiçek Yağı 5L - Carrefoursa: 325 TL

Komili Ayçiçek Yağı 5L - Migros: 369 TL

Kırlangıç Ayçiçek Yağı 5L - Çağrı Market: 339 TL

Tarım Kredi Birlik Ayçiçek Yağı 5L - Tarım Kredi Market: 339 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 5L - BİM: 299 TL

Fiyatlar, marketlerin kampanya ve stok durumlarına göre değişebilir. Alışverişten önce ilgili marketlerin resmi siteleri ya da fiziki mağazaları kontrol edilmelidir.

Kaynak: Güncel fiyat bilgileri ve detaylar için Carrefoursa, Migros, Bim gibi marketlerin resmi sitelerini ziyaret edebilirsiniz.