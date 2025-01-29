5 litrelik Ayçiçek yağı alacaklar müjde; TMO fiyatları yüzleri güldürdü!

Mutfakların vazgeçilmezleri arasında yer alan ayçiçek yağı fiyatlarında büyük bir indirim yapıldı. 5 litrelik ayçiçek yağı, piyasa koşullarına göre en uygun fiyatla satışa sunuldu.

Temel gıda fiyatlarının yükselmesi nedeniyle tüketiciler bütçelerine uygun alışveriş yapmanın yollarını arıyor. Tarım Kredi Kooperatif marketleri de vatandaşlara destek olmak amacıyla ayçiçek yağı fiyatlarında cazip fırsatlar sunuyor. Yapılan yeni indirimle birlikte 5 litrelik ayçiçek yağı en düşük fiyat seviyesine çekildi.

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde Güncel Ayçiçek Yağı Fiyatları

Tarım Kredi Birlik Ayçiçek Yağı 1 Litre: 90 TL

Tarım Kredi Birlik Ayçiçek Yağı 2 Litre: 170 TL (85 TL/Litre)

Market raflarında indirimli fiyatlarla yerini alan ayçiçek yağı, tüketiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Ev bütçesini korumak isteyen vatandaşlar, uygun fiyatlı ayçiçek yağı fırsatlarından yararlanarak stok yapma yoluna gidiyor.

Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde yapılan indirimlerin detaylarını ve güncel fiyat bilgilerini öğrenmek için resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.