GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

5 litrelik Ayçiçek yağı alacaklar müjde; TMO fiyatları yüzleri güldürdü!

Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, uygun fiyatlı temel gıda ürünleriyle vatandaşların bütçesine katkı sağlamaya devam ediyor.

5 litrelik Ayçiçek yağı alacaklar müjde; TMO fiyatları yüzleri güldürdü!

Mutfakların vazgeçilmezleri arasında yer alan ayçiçek yağı fiyatlarında büyük bir indirim yapıldı. 5 litrelik ayçiçek yağı, piyasa koşullarına göre en uygun fiyatla satışa sunuldu.

Temel gıda fiyatlarının yükselmesi nedeniyle tüketiciler bütçelerine uygun alışveriş yapmanın yollarını arıyor. Tarım Kredi Kooperatif marketleri de vatandaşlara destek olmak amacıyla ayçiçek yağı fiyatlarında cazip fırsatlar sunuyor. Yapılan yeni indirimle birlikte 5 litrelik ayçiçek yağı en düşük fiyat seviyesine çekildi.

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde Güncel Ayçiçek Yağı Fiyatları

Tarım Kredi Birlik Ayçiçek Yağı 1 Litre: 90 TL

Tarım Kredi Birlik Ayçiçek Yağı 2 Litre: 170 TL (85 TL/Litre)

Market raflarında indirimli fiyatlarla yerini alan ayçiçek yağı, tüketiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Ev bütçesini korumak isteyen vatandaşlar, uygun fiyatlı ayçiçek yağı fırsatlarından yararlanarak stok yapma yoluna gidiyor.

Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde yapılan indirimlerin detaylarını ve güncel fiyat bilgilerini öğrenmek için resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

ÇOK OKUNAN HABERLER
16 milyon emekliye 28 bin TL promosyon verilecek 16 milyon emekliye 28 bin TL promosyon verilecek
1,5 sene süresince her ay ödenecek: Toplam 144 bin TL alacaksınız 1,5 sene süresince her ay ödenecek: Toplam 144 bin TL alacaksınız
SGK, BağKur önemli değil; 21 bin TL ek ödeme hesaplara yatacak SGK, BağKur önemli değil; 21 bin TL ek ödeme hesaplara yatacak
Naci Görür deprem uyarısı son dakika; Milyonlar orada ölecek Naci Görür deprem uyarısı son dakika; Milyonlar orada ölecek
5 litrelik Ayçiçek yağı alacaklar müjde; TMO fiyatları yüzleri güldürdü! 5 litrelik Ayçiçek yağı alacaklar müjde; TMO fiyatları yüzleri güldürdü!
Haftada 3 gün tatil; Çalışma süresi kısaldı! İşte ilk uygulayan sektörler Haftada 3 gün tatil; Çalışma süresi kısaldı! İşte ilk uygulayan sektörler
SON HABERLER
16 milyon emekliye 28 bin TL promosyon verilecek 16 milyon emekliye 28 bin TL promosyon verilecek
Naci Görür deprem uyarısı son dakika; Milyonlar orada ölecek Naci Görür deprem uyarısı son dakika; Milyonlar orada ölecek
Onların hayatı yalan; Gerçeği söylemeyen 3 burç belli oldu Onların hayatı yalan; Gerçeği söylemeyen 3 burç belli oldu
Fenerbahçe'de sürpriz transfer; Ognjen Mimovic kimdir? Fenerbahçe'de sürpriz transfer; Ognjen Mimovic kimdir?
5 litrelik Ayçiçek yağı alacaklar müjde; TMO fiyatları yüzleri güldürdü! 5 litrelik Ayçiçek yağı alacaklar müjde; TMO fiyatları yüzleri güldürdü!
1,5 sene süresince her ay ödenecek: Toplam 144 bin TL alacaksınız 1,5 sene süresince her ay ödenecek: Toplam 144 bin TL alacaksınız
Yapay zekanın dehası; DeepSeek’in gizemli ismi Liang Wenfeng kimdir? Yapay zekanın dehası; DeepSeek’in gizemli ismi Liang Wenfeng kimdir?
Faizler geriliyor; 300 bin TL'lik taşıt kredilerinde son durum Faizler geriliyor; 300 bin TL'lik taşıt kredilerinde son durum