5 litre Ayçiçek yağı fiyatı yere yapıştı! En ucuz Ayçiçek yağı o markette, zam gelmeden kapın

Mutfakların temeli ihtiyaç ürünlerinden olan ayçiçek yağı fiyatları son 2 yılda fahiş düzeyde arttı. Vatandaşlar artık yemeklerin vazgeçilmezi ayçiçek yağını bile almakta güçlük çekerken indirim haberlerini yakından takip ediyor. Temel ihtiyaç ürünleri arasında yer alan ayçiçek yağına ilişkin indirim haberi bu defa Migros marketten geldi. Migros markette ayçiçek yağı fiyatları resmen dibe yapıştı. Ucuz ayçiçek yağı alışverişi yapmak isteyenler acele etsin. Bu kampanyayı gören herkes stok yapıyor. İşte Migros 5 litre ayçiçek yağı fiyat listesi…

Türkiye'de artan Hayat pahalılığı içinde zamdan en çok nasibini alan ürünler ayçiçek yağı fiyatları olmuştu. Dönemsel olarak marketlerin indirim kampanyaları da olmasa vatandaşlar ayçiçek yağı almakta zorlanacak. Neyse ki Migros Market bu konuda indirimin öncülüğünü yapan marketler arasında yer alıyor. Migros'un ayçiçek yağı fiyatlarına yine indirim geldi. 5 litre ayçiçek yağı fiyatını görenler stop yapacak. Peki Migros ayçiçek yağı fiyatları ne kadar kaç TL?

MİGROS'TA AYÇİÇEK YAĞINA DEV İNDİRİM

Migros Market Ramazan indirimleri ile çok konuşulurken bu defa indirim haberi ayçiçek yağı fiyatları için geldi. Migros'ta 5 litre ayçiçek yağı fiyatı resmen yere yapıştı. Raflarını indirimli ürünlerle dolduran ünlü marketler zincirinde bu fiyatı görenler kapış kapış ayçiçek yağı alıyor. Kısa süreliğine ve sınırlı sayıda ürün için geçerli olan Migros ayçiçek yağı indiriminde 5 litre ayçiçek yağı fiyatı 134 TL olarak belirlendi.

AYÇİÇEK YAĞI İNDİRİMİ 3 GÜN GEÇERLİ

Migros ayçiçek yağı indirimi tarihleri de belli oldu. Kısa süreliğine kampanyaya giren ünlü marketler zincirinde 3 gün boyunca ayçiçek yağı fiyatları indirimli olarak satışta olacak. Ucuz ayçiçek yağı almak isteyenler acele etsin Çünkü ürünler kapış kapış gidiyor. Migros Money kart ve Money Club Kart sahibi olanların bu indirimden faydalanacağını söylemeden geçmeyelim.