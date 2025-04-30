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5 litre ayçiçek yağı alacaklar mest olur; TMO fiyatları yüzleri güldürdü!

🛒 Tarım Kredi Marketlerinde Ayçiçek Yağı Fırsatı! 5 Litrelik Yağda En Düşük Fiyat Açıklandı

5 litre ayçiçek yağı alacaklar mest olur; TMO fiyatları yüzleri güldürdü!

Artan gıda fiyatları karşısında vatandaşlar bütçelerini korumanın yollarını ararken, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinden sevindiren bir adım geldi. Temel mutfak ürünleri arasında yer alan ayçiçek yağında yapılan büyük indirim, tüketicilerin yüzünü güldürdü. 5 litrelik ayçiçek yağı, piyasa ortalamasının çok altında bir fiyatla satışa sunularak dikkatleri üzerine çekti.

🏷️ Tarım Kredi'den Ayçiçek Yağında Dev İndirim

Tarım Kredi Kooperatif marketleri, ekonomik alışveriş yapmak isteyen vatandaşlara cazip kampanyalar sunmaya devam ediyor. Son yapılan fiyat güncellemesine göre:

TMO Yemeklik Ayçiçek Yağı 5 litre: Sadece 295 TL

Online çoklu paket seçeneği: 5 lt x 4 adet toplam 1.180 TL

Bu fiyatlar, piyasada aynı gramajdaki ürünler dikkate alındığında şu an için en uygun seviyede yer alıyor.


📦 Aynı Gün Teslimat Avantajı

TMO markalı ayçiçek yağlarında sadece fiyat değil, lojistikte de avantaj dikkat çekiyor. Online platform üzerinden verilen siparişlerde aynı gün kargo hizmeti sunuluyor. Bu da hem zamandan tasarruf sağlıyor hem de evinden çıkmadan alışveriş yapmak isteyen tüketicilere kolaylık sunuyor.

Tarım Kredi Kooperatifleri, temel tüketim ürünlerinde uygun fiyat politikasıyla özellikle dar ve orta gelirli aileleri hedef alıyor. Ayçiçek yağı gibi temel mutfak malzemelerinde yapılan bu tür indirimler, gıda enflasyonunun etkilerini azaltmak açısından önemli bir adım olarak görülüyor.


📌 Ürün Bilgisi ve Sipariş İçin:

Ürün: TMO Ayçiçek Yağı Pet 5 lt

Fiyat: 295 TL

Paket Seçeneği: 5 lt x 4 adet / 1.180 TL

Satış: Tarım Kredi Marketler ve online mağaza

Kaynak ve Detaylı Bilgi: https://www.tmo.gov.tr/epttavm-tmo-urunleri

Hazırlayan: Gazeteoku.com

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