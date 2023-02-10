5 L ayçiçek yağında peş peşe indirim çılgınlığı başladı! A101, ŞOK, BİM ve Migros sıvı yağ indirimi çok büyük kaçıran karalar bağlar - Ayçiçek yağı indirimi Market zincirleri tarafından duyuruldu. O marketler resmen 5 litre ayçiçek yağını en dibe çekti. A101 Şok BİM ve Migros marketlerde büyük kampanya sürüyor. Hemen poşetinizi kapın bu Market zincirlerine gidin. Stoklarla sınırlı ayçiçek yağı indirimini kaçıranlar Çok pişman olur.

Ayçiçek yağı fiyatları özellikle koronavirüs pandemisinde çok yükselmişti. Bunun üstüne Rusya ve Ukrayna arasında geçtiğimiz yıl başlayan savaş beraberinde Ayçiçek yağı arzı endişesini de getirmişti. Bu endişe üstüne vatandaşlar markete Akın edip ayçiçek yağı stoklarını tüketirken fiyatlarda bir anda yükselmeye başladı. Neyse ki zincir marketler ayçiçek yağı kampanyalarını peş peşe yapmaya devam ediyor. Bugün de market zincirleri yeni indirimlerini duyurdu. A101, ŞOK, BİM ve Migros ayçiçek yağı fiyatları düştü. Kilerinizde yer açın Çünkü 5 litre ayçiçek yağı fiyatı en dipte. Duyanlar çifter çifter almaya başlıyor.

AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI ÇOK DÜŞTÜ

Ayçiçek yağı fiyatlarını görenlerin ağzı açık kalacak. Çünkü A101 Şok BİM Carrefour ve Migros marketlerde fiyatlar resmen dibe çekildi. O marketlerin tamamında Orkide 5 litre ayçiçek yağı sadece 139 TL fiyatı ile satılıyor. Fakat market zincirlerinde ayçiçek yağı ürünleri stoklarla sınırlı olarak bulunuyor. 12 Şubat tarihine kadar devam edecek olan kampanyada indirimli fiyat uygulamasından faydalanmak isteyenler geç kalmasın.

EN UCUZ AYÇİÇEK YAĞI HANGİ MARKETTE

A101, ŞOK, BİM ve Migros ayçiçek yağı fiyatları sık sık indirime giriyor. Şubat ayında da bir çok markette ayçiçek yağı indirimi var. İşte marketlerde güncel ayçiçek yağı fiyatları:

Migros Ayçiçek Yağı 5 L Köşeli Pet. 144,50 TL.

Yudum Ayçiçek Yağı 1 L. 48,50 TL.

Migros Ayçiçek Yağı 2 L. 69,75 TL.

Migros Ayçiçek Yağı 1 L. 37,50 TL.

Yudum Ayçiçek Yağı 2 L. 92,50 TL.

%7. Yudum Ayçiçek Yağı 4 L Pet. 149,90 TL. 139,90 TL.

Komili Ayçiçek Yağı 4 L Pet. 127,50 TL.

Orkide Ayçiçek Yağı 4 L. 157,50 TL.

Vera Ayçiçek Yağı 2 L ₺65,25

Biryağ Ayçiçek Yağı 1 L ₺44,90

Ayçiçek Yağı 1 L Komili ₺34,90

Biryağ Ayçiçek Yağı 2 L ₺79,00

Ayçiçek Yağı 245,28 TL

Ayçiçek Yağı 5 lt 189,90 TL

Kırlangıç Ayçiçek Yağı 4 lt 164,90 TL

Kırlangıç Ayçiçek Yagı 1 lt 47,90 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 4L 258,20 TL

Biryağ Ayçiçek Yağı 5 lt Teneke 242,92 TL

Biryağ 5 lt Teneke Ayçiçek Yağı 192,00 TL

Kırlangıç Ayçiçek Yağı 5lt 214,90 TL

Abalı Ayçiçek Yağı 1 Lt 83,62 TL

Biryağ 18 lt Teneke Ayçiçek Yağı 699,99 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 5 lt Teneke 181,00 TL

Biryağ Rafine Ayçiçek Yağı 5 lt Teneke 215,09 TL

Komili Ayçiçek Yağı 18 lt 789,00 TL

Yudum 18 lt Teneke Ayçiçek Yağı 699,00 TL

Pet Ayçiçek Yağı 4 LT 209,99 TL

Olin Ayçiçek Yağı Teneke 5 Lt 242,92 TL

Olin Ayçiçek Yağı 5 Lt Teneke 215,91 TL

Orkide Ayçiçek Yağı 1 Lt 64,06 TL

TMO Ayçiçek Yağı 5 lt 135,00 TL

Sırma Ayçiçek Yağı 3 lt 143,90 TL

Biryağ Profesyonel Rafine Ayçiçek Yağı 18 Lt 949,90 TL