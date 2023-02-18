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5 L Ayçiçek yağı en ucuz o markette! Bugün başladı sadece 3 gün sürecek, sakın kaçırmayın

En ucuz ayçiçek yağı hangi markette? Güncel ayçiçek yağı fiyatları ne kadar? Bir süredir sürekli fiyatı artan ayçiçek yağında indirim kampanyaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

5 L Ayçiçek yağı en ucuz o markette! Bugün başladı sadece 3 gün sürecek, sakın kaçırmayın

Ayçiçek yağı, her evin her mutfağın vazgeçilmez temel Gıda ürünleri arasında yer alıyor. Uzun zamandan beri fiyatı artan Ayçiçek yağına indirim haberleri yakından takip ediliyor. Ayçiçek yağı fiyatları ile ilgili yeni indirim kampanyası A101 marketten geldi. A101 güncel ayçiçek yağı fiyatları marka marka açıklandı. Hepsinde büyük indirim var.

Mutfaklarda en çok kullanılan ürünlerden biri olan ayçiçek yağı, 2022 yılının başından bu yana her gün fiyat artışı ile gündem olmaya devam ediyor. Dudak uçuklatan rakamlara kadar çıkan ayçiçek yağı fiyatları hala yükselmeyi sürdürüyor. Neyse ki zincir marketler ucuz ayçiçek yağı almak isteyen vatandaşlar için kampanyalarda yapıyor. ayçiçek yağı fiyatlarında son indirim kampanyası A101 marketten geldi. A101 özellikle deprem seferberliği sonrasında ayçiçek yağı fiyatlarını en dibe çekti. Peki a101'de ayçiçek yağı fiyatları ne kadar? A101 5 litre ayçiçek yağı kaç TL?

A101'DE AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARINA BÜYÜK İNDİRİM

Enflasyon ve dolar kurunda yaşanan hareketlilik Türkiye'de market raflarını da yakından etkiliyor. Son dönemlerde gıda fiyatlarına peş peşe zam yapılıyor. Ayçiçek yağı fiyatları da bu zamlardan en çok nasibini alanlar arasında bulunuyor. Neyse ki Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden biri olan A101, vatandaşın beklediği ucuz ayçiçek yağı kampanyasına başladı. A101 markette marka marka ayçiçek yağı fiyatları belli oldu. Hepsinde büyük indirim var Ancak sınırlı sayıda ürün raflarda.

A101 GÜNCEL AYÇİÇEK YAĞI FİYAT LİSTESİ

Peki, A101'de ayçiçek yağı fiyatları ne kadar kaç TL? A101 güncel ayçiçek yağı fiyat listesi şöyle:

Vera ayçiçek yağı 5 litre 144 TL

Komili ayçiçek yağı 5 litre 155 TL

Vera ayçiçek yağı 2 litre 69 TL

Biryağ ayçiçek yağı 1 litre 42.25 TL

Komili ayçiçek yağı 1 litre 42.25 TL

Yudum ayçiçek yağı 1,25 litre 57.95 TL - 2 al 98.75 TL

Vera ayçiçek yağı 1 litre 37.50 TL

Biryağ ayçiçek yağı 2 litre 73 TL

Komili ayçiçek yağı 2 litre 73 TL

A101'den ucuz ayçiçek yağı almak için Dilerseniz marketlere gidebilir Dilerseniz de A101 online internet sitesi üzerinden Siparişinizi verebilirsiniz. A101 indirimli ürünlerin sınırlı sayıda olduğunu unutmayın lütfen.

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