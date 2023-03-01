5 kg toz şeker, 3 kg çay, 5 kg kuru fasulye, 5 L TMO ayçiçek yağı! Tarım Kredi çıldırdı, hepsi şok fiyata düştü

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri Mart ayı indirimleri belli oldu. Yeni kampanyasına imza atan ünlü marketler zincirinde her şey sudan ucuz. 1 Mart Tarım kredi indirim listesinde göze çarpan ürünler ise 5 kg toz şeker, 3 kg çay, 5 kg kuru fasulye, 5 L TMO ayçiçek yağı oldu. Bu ürünlerin tamamı diğer marketlerin neredeyse yarı fiyatına satışa çıktı. Peki, Tarım kredi mart indirimleri neler? Hangi ürünler indirimde?

Ucuz alışveriş yapmak isteyenlerin adresi olan Tarım Kredi Markette yeni indirim dönemi başladı. Tarım kredi market Mart ayı indirim listesinde tüm temel gıda ürünleri var. 5 kg toz şeker, 3 kg çay, 5 kg kuru fasulye, 5 L TMO ayçiçek yağı yeni aktüel ürünler kataloğuna bulunan ürünler arasında öne çıkıyor. Tarım Kredi markette bu ürünlerin fiyatları çok düştü. İşte Tarım kredi mart indirimler…

TARIM KREDİ MARKET MART AYI AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Tarım Kredi Market Mart ayında indirim şovu yapıyor. 1 Mart 15 Mart tarihleri arasında geçerli Tarım kredi indirimleri şöyle:

Tarım Kredi Jumbo demlik poşet Çay 1000 gram 99,90 TL

Tarım Kredi Filiz çay 3 kilogram 199,90 TL

Et ve Süt Kurumu gövde tavuk kilogram 38 TL

Tarım Kredi fermente dana Kangal sucuk kilogram 220 TL

TMO üzüm pekmezi 800 gram 35 TL

Tarım Kredi süzme Çiçek Balı 850 gram 84,50 TL

Petibör dörtlü avantaj paketi 29,90 TL

Finger 6'lı paket bisküvi 42,90 TL

Eti kremalı bisküvi 8'li paket 26,90 TL

Avşar doğal maden suyu 12 x 20 CL 32,90 TL

Uludağ efsane portakal 2,5 litre 19,90 TL

Lipton avantajlı paket demlik poşet Çay 45,90 TL

TARIM KREDİ MARKETTE MART AYINDA NELER İNDİRİMDE?

Tüm temel gıda ürünü ihtiyaçlarınızı kolayca bulabileceğiniz Tarım kredi market Mart ayında bakliyat çeşitleri, toz şeker, sıvı yağ ve bitkisel yağ gibi ürünlerde de indirim yaptı. Tarım kredi Mart ayı indirim listesinin devamı şöyle:

Tarım Kredi pilavlık bulgur 2,5 kilogram 39,90 TL

Tarım Kredi kırık prinç 1000 gram 17 TL

Tarım Kredi koçbaşı nohut 2,5 kilogram 75,90 TL

Tarım Kredi profilye 5 kilogram 189,90 TL

Tarım Kredi Anadolu osmancık pirinç 2,5 kilogram 69 TL

Tarım Kredi 5 kilogram destan toz şeker 105 TL

TMO 5 L ayçiçek yağı 135 TL

Vita 2 L bitkisel susuz yağ 105 TL

TK 1000 gr. Küp şeker 24 TL