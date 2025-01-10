4D'li taşerona kadro müjdesi; Ek ikramiye ve tazminat hakkı

Kamu kurumlarında çalışan taşeron işçilerin çalışma koşullarını iyileştirmeyi hedefleyen bu düzenlemeler, torba yasa kapsamında değerlendiriliyor. Düzenleme, işçilere daha eşit ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı amaçlıyor.

Kimler Kadroya Geçecek?

Taşeron işçilerin kadroya alınması belirli kriterlere bağlı olacak. Bakan Vedat Işıkhan’ın yaptığı açıklamalara göre süreç hızla ilerliyor ve şu an önemli bir aşamaya gelinmiş durumda. Özellikle kamu kurumlarında çalışan 100 bin taşeron işçinin kadroya geçirilmesi bekleniyor.

Ek İkramiye Müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda, taşeron işçilere 2024 yılı boyunca ek tediye ödemesi yapılacak. Bu düzenleme, işçilerin gelirlerini artırarak ekonomik koşullarını iyileştirecek.

Yeni Haklar ve Güvenceler

Torba yasa ile taşeron işçilerin hakları daha geniş kapsamlı hale getiriliyor. İşçilerin sosyal ve mali haklarını güvence altına alacak yeni düzenlemeler şunları içeriyor:

Asgari Ücret Garantisi: Hiçbir taşeron işçinin asgari ücretin altında maaş almasına izin verilmeyecek.

Fazla Mesai Ödemeleri: Yapılan fazla mesailerin ücretleri düzenli olarak ödenecek.

Yıllık Ücretli İzin Hakları: İşçilerin yıllık ücretli izin hakları güvence altına alınacak.

Sigorta ve Tazminat Hakları: Sosyal sigorta, sağlık sigortası ve kıdem tazminatı gibi haklar daha güçlü şekilde korunacak.

Torba Yasa Ne Zaman Çıkacak?

Taşeron işçilerin kadroya geçişini düzenleyen torba yasa, TBMM gündeminde yer alıyor. Bu yasanın kısa süre içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. Düzenleme, taşeron işçilerin çalışma hayatını daha güvenli hale getirecek yenilikler içeriyor.

Kadro bekleyen taşeron işçiler, bu düzenlemelerin hayata geçmesiyle hayallerine bir adım daha yaklaşacak. Milyonlarca çalışanın gözü kulağı, bu konuda atılacak adımlarda.

Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Resmi Açıklamaları