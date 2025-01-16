4D'li taşerona kadro geliyor; 2. torba yasa ile TYP, KİT, belediye işçileri

Daha önce kabul edilen 55 maddenin ardından, tasarıda yer alan yeni reformlar kamuoyunda büyük ilgiyle takip ediliyor. Taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi, 3600 ek gösterge uygulaması, ev hanımlarına erken emeklilik desteği ve Bağ-Kur prim gün sayısının 7200’e indirilmesi gibi kritik düzenlemeler, toplumun farklı kesimlerine umut ışığı oluyor.

Taşeron İşçilere Kadro Düzenlemesi

Popüler olarak “taşerona kadro” düzenlemesi olarak bilinen değişiklikte sona yaklaşıldı. İlk olarak 2023 yılında duyurulan bu çalışma, torba yasanın ikinci kısmında ele alınacak. Yaklaşık 100 bin taşeron işçi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilecek düzenleme sonrası kadroya geçme şansını elde edecek. Tasarının Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle taşeron işçilerin çalışma koşullarında önemli iyileştirmeler yapılacak.

3600 Ek Gösterge: Memurlar İçin Umut Verici Düzenleme

Memurların uzun süredir beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi, tüm birinci derecedeki memurları kapsayacak şekilde genişletiliyor. Memur konfederasyonlarının desteklediği bu çalışmadan yaklaşık 500 bin kişi yararlanacak. Düzenleme sayesinde, memurların emekli aylıkları ve ikramiyelerinde önemli artışlar sağlanacak. Özellikle veri hazırlama kontrol işletmeni, tekniker ve şef gibi görevlerde bulunan kamu görevlileri için bu düzenleme, mali rahatlama sağlayacak.

Küçük Esnafa Erken Emeklilik Fırsatı

Bağ-Kur sigortalılarının prim gün sayısının 9000’den 7200’e indirilmesi, esnaf kesimi için büyük bir değişiklik getiriyor. Bu düzenlemeyle, 10 ve altı çalışanı bulunan küçük esnaflar, erken emeklilik fırsatından yararlanabilecek. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan EYT kapsamındaki esnaf, 7200 prim gününü tamamladığında emekli olabilecek. Ayrıca, yeni düzenleme SSK ile Bağ-Kur arasındaki prim eşitsizliğini gidermeyi hedefliyor.

Ev Hanımlarına Prim Desteği: Emeklilik Umudu

Bu kapsamda, ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Mevcut sistemde 6400 TL olan en düşük sigorta priminin 2133 TL’sini devlet üstlenecek, geri kalan tutarı ödeyen ev kadınları emeklilik hakkına sahip olacak. Bu düzenleme, özellikle sosyal güvenceden yoksun kadınlar için umut ışığı olacak.

Anneler İçin Yıpranma Payı Geliyor

Ağır işlerde çalışan işçilere uygulanan yıpranma payı, anneler için de hayata geçirilecek. Çocuk sayısına bağlı olarak emeklilik yaşında indirim yapılmasını öngören bu düzenleme, hem yaş sınırını esnetecek hem de prim avantajı sağlayacak.

Tamamlayıcı Emeklilik

Sosyal güvenlik sisteminin güçlendirilmesi amacıyla, tamamlayıcı emeklilik ve sağlık sistemi devreye alınacak. Bu sistem, hem çalışanların emeklilik refahını artıracak hem de ek sağlık güvencesi sunacak. Otomatik katılım sistemi, işverenlerin desteğiyle ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşecek.

Kaynak: Hürriyet, Takvim