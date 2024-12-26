4D'li taşerona kadro geldi mi? Kadro alamayan taşeron SON DAKİKA haber yeni!

Taşeron işçilere kadro verilmesine ilişkin çalışmalar, bir önceki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin döneminde başlatılmış, görevi devralan yeni bakan Vedat Işıkhan döneminde ise devam etmişti.

Taşeron işçiler, kamuda ve belediyelerde kadro beklentisi içerisindeyken, düzenlemenin detayları merak konusu. İşte taşerona kadro çalışmalarıyla ilgili son gelişmeler:

TBMM Gündeminde Taşeron İşçiler İçin Kadro Düzenlemesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) bütçe görüşmelerinin 25 Aralık itibarıyla tamamlanmasının ardından, "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" görüşülecek.

Bu teklifin ikinci bölümünde, 90 bin taşeron işçiye kadro verilmesiyle ilgili maddelerin yer alması bekleniyor. Görüşmeler sonucunda teklif kabul edilirse, düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Hangi Taşeron İşçileri Kapsayacak?

Kadro düzenlemesinin kamuda ve belediyelerde çalışan taşeron işçileri kapsayacağı belirtiliyor. Özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve kadro bekleyen taşeron işçiler, sürecin yakından takipçisi.

Vedat Işıkhan’dan Açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, taşeron işçilerin kadroya alınması konusunda gerekli çalışmaların sürdüğünü ve bu düzenlemenin işçiler açısından önemli bir hak olduğunu ifade etti. İlgili yasal düzenlemelerin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.

Taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi, iş güvencesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi anlamına geliyor. Uzmanlara göre bu düzenleme, hem kamu hizmetlerinin etkinliğini artıracak hem de çalışanlar için daha sürdürülebilir bir iş modeli oluşturacak.

Not: Güncel gelişmeleri takip etmek için yetkili kurumların duyurularını kontrol edebilirsiniz.

Kaynak: Türkiye Büyük Millet Meclisi – Güncel Kanun Teklifleri