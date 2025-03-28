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4/D Sürekli İşçi 2025 Temmuz Zamlı Sosyal ve Mali Hakları ne olacak?

4/D statüsündeki sürekli işçiler, Temmuz 2025’de uygulanacak zam düzenlemesi kapsamında sosyal ve mali haklarında önemli güncellemelerle buluşacak.

4/D Sürekli İşçi 2025 Temmuz Zamlı Sosyal ve Mali Hakları ne olacak?

Sendika konfederasyonları TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, kamu işçilerinin genel toplu sözleşmesi çerçevesinde yürüttükleri müzakerelerde, 600 bine yakın çalışanı kapsayan zam oranlarının belirlenmesi hususunda ortak uzlaşıya vardı. Yapılan değerlendirmelerde, maaş artışlarının enflasyon farkı ve ek ödemelerle desteklenerek, çalışanların alım gücünün korunması hedeflendiği bildirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gerçekleştirdiği canlı yayın programında, “Kamu toplu iş sözleşmeleri sürecinde elde edilen sonuçlar doğrultusunda, 4/D sürekli işçilerimizin maaşlarında yapılacak artışın, sosyal haklar ve ek ödemelerle birlikte adil bir yapıya kavuşturulmasını amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı. Bakanlık, resmi işlemlerin ve ilgili belgelerin önümüzdeki hafta içinde tamamlanarak, zam oranlarının kesin hatlarıyla duyurulacağını belirtti.

Yeni düzenleme kapsamında, çalışanların aylık maaşları, yan hak ödemeleri, sosyal yardımlar ve emeklilik primlerinde yapılacak iyileştirmeler, 4/D statüsündeki işçilerin ekonomik refahının artırılması ve çalışma hayatında sürekliliğin sağlanması yönünde adım atılacağını ortaya koyuyor. Uzlaşı süreci, sözleşme görüşmelerinin yapıldığı tüm kamu kurum ve kuruluşlarını kapsayacak şekilde planlanmış olup, yetkili sendikaların titiz çalışmaları sonucu belirlenen rakamlar, enflasyon verileriyle uyumlu olarak yeniden düzenlenecek.

Kamu çalışanlarının haklarının korunması amacıyla hazırlanan bu protokol, çalışma hayatındaki dengesizlikleri giderme ve uzun vadede istikrarlı bir gelir düzeni sağlama hedefiyle hayata geçiriliyor. Resmi açıklamalar doğrultusunda, toplu sözleşme zammı, ilgili tarafların görüş birliğine varması sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunulacak; uygulamanın tüm detayları taraflarca kamuoyuna bildirilecek.

Bu kapsamda, 4/D sürekli işçilerinin Temmuz 2025 itibarıyla zamlı sosyal ve mali hakları, hem bireysel hem de toplu yaşam standartlarının iyileştirilmesine katkı sağlayacak; ekonomik dengelerin sağlanmasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Gazeteoku-Haber Merkezi

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