4A ve 4B'li çalışanlara 10 yıl erken emeklilik! Kadın erkek herkesi ilgilendiriyor

Uzun yıllardan beri beklenen EYT yasası nihayet yürürlüğe girdi ve milyonlarca kişi erken emekli olma hakkını elde etti. Ancak EYT tutmayan 4A ve 4b'li sigortalılar erken emeklilik şansı olup olmadığını araştırmaya başladı. SSK ve BAĞ-KUR girişi olan kadın erkek herkesi ilgilendiren erken emeklilik Haberi geldi. Yeni yol haritası çizildi erken emekli olmak isteyenler mutlaka baksın. Çünkü Bu yöntemle sadece 10-15 yıl çalışma süresini tamamlamak yeterli oluyor. Erken emeklilik ile ilgili son dakika gelişmesi haberimizde…

SSK VE BAĞ-KURLU KADINLARA 6 YIL ERKEN EMEKLİLİK

Erken emeklilik için kadınlar erkeklere göre çok daha avantajlı. Erken yıllarda İş hayatına atılan ve sigorta girişi sonrasında çocuğu olan kadınlar doğum borçlanması ile emeklilik tarihine öne çekebiliyor. Burada en önemli nokta kadınların sigorta girişi olduktan sonra dünyaya gelen çocukları. Her çocuk için 2 yıl borçlanma yapılabiliyor ve toplam borçlanma süresi 6 yıla kadar uzuyor. Kadınlar bu sayede SSK ve BAĞ-KUR fark etmeden 6 yıl doğum borçlanması yaparak emeklilik tarihine öne çekebiliyor. Yani kadınlara 6 yıl erken emeklilik hakkı veriliyor.

ERKEK SİGORTALILAR ASKERLİK BORÇLANMASI YAPABİLİYOR

SSK'lı ve bağ-kurlu çalışan erkekler için de askerlik borçlanması ile erken emeklilik imkanı var. Askerlik süresini borçlanma olarak gösterebilen erkekler bu sayede emeklilik primine ekleyebiliyor. 18 ay, 12 ay, 6 ay borçlanma yaparak erkeklerin de emeklilik tarihini ve yaşını erkene çekmesi mümkün oluyor.

AĞIR ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN ANNELER

Erken emeklilik hakkı olan diğer bir grup ise ağır engelli çocuğu olan ve bu çocuğun bakımını üstlenmek zorunda kalan annelere veriliyor. Anneler, 10 yıl çalışma süresini doldurmaları durumunda ağır engelli çocuklarının durumunu sebep göstererek erken emeklilik hakkı elde edebiliyor. Ancak bu durumda çocuğun tam teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık raporunun sosyal güvenlik kurumuna bir dilekçe ile verilmesi gerekiyor. Bu durumda anneler 10 yıl çalışma süresi ile emekli olma şansına sahip oluyor.

MALULLÜK DURUMUNDA ERKEN EMEKLİLİK

Diğer bir erken emeklilik hakkı ise çalışma hayatı yani sigorta girişi yapıldıktan sonra iş gücünü belli bir oranda kaybetme durumunda veriliyor. Sigortalı çalışan kişiler çalışma gücünü %60 oranında kaybetmeleri halinde malulen emeklilik hakkından yararlanabiliyor. Malulen emeklilik için de yine tam teşekküllü hastaneden heyet raporu almak gerekiyor.

YIPRATICI İŞLERDE ÇALIŞMAK

Erken emeklilik için diğer bir formül ise yıpratıcı yani ağır işlerde çalışmak. Türk Silahlı Kuvvetleri çalışanları, emniyet çalışanları, Madenciler, metal işlerinde çalışanlar erken emeklilik hakkı elde edebiliyor. Bu kişilerin primleri normal çalışma hayatına göre daha fazla sayılıyor. Bu sebeple de daha erken emekli olma hakları bulunuyor.