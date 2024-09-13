4A 4B ve 4C Emeklisi (SGK EMEKLİSİ) İçin Nakit Ödemeler Gündem Oldu, Kişi Başına 10.100 TL SGK'dan Ödenecek!

Ziraat Bankası tarafından başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında, özellikle de emekli maaşlarını alan vatandaşlar için 10.100 TL ye kadar nakit ödeme verileceği ve bu nakit kredi olarak hesaplara yatırılacağı açıklandı. Ziraat Bankası emekli maaşını kendi bankası üzerinden alan tüm bireysel müşteriler için yapmış olduğu bu yeni kampanyada 36 ay vadeye kadar yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası sunuyor.

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alıyorsunuz ve başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız başvuru şartlarına uygun olmanız durumunda işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilecek ve internet üzerinden veya banka şubeleri üzerinden sizler için SK destekli olarak verilen bu nakit kampanyasından faydalanabileceksiniz.

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak için başvurularını gerçekleştirecek olan tüm bireysel müşterilerin 36 ay vadeli alacakları ihtiyaç kredilerinde hızlı bir şekilde sonuç verilecek ve şube yetkisinde onay verilecektir. Sadece Ziraat Bankası değil, diğer kamu bankaları olan vakıfbank ve Halkbank üzerinden de hızlı bir şekilde kredi alabilir ve ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.