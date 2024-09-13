GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
SON DAKİKA
ERKEN EMEKLİLİK AÇIKLANDI Haberin devamı.
Anasayfa / Ekonomi /

4A 4B ve 4C Emeklisi (SGK EMEKLİSİ) İçin Nakit Ödemeler Gündem Oldu, Kişi Başına 10.100 TL SGK'dan Ödenecek!

Emekli maaşlarını alanlar için 10.100 TL nakit ödeme verileceği açıklandı!

4A 4B ve 4C Emeklisi (SGK EMEKLİSİ) İçin Nakit Ödemeler Gündem Oldu, Kişi Başına 10.100 TL SGK'dan Ödenecek!

Ziraat Bankası tarafından başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında, özellikle de emekli maaşlarını alan vatandaşlar için 10.100 TL ye kadar nakit ödeme verileceği ve bu nakit kredi olarak hesaplara yatırılacağı açıklandı. Ziraat Bankası emekli maaşını kendi bankası üzerinden alan tüm bireysel müşteriler için yapmış olduğu bu yeni kampanyada 36 ay vadeye kadar yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası sunuyor.

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alıyorsunuz ve başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız başvuru şartlarına uygun olmanız durumunda işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilecek ve internet üzerinden veya banka şubeleri üzerinden sizler için SK destekli olarak verilen bu nakit kampanyasından faydalanabileceksiniz.

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak için başvurularını gerçekleştirecek olan tüm bireysel müşterilerin 36 ay vadeli alacakları ihtiyaç kredilerinde hızlı bir şekilde sonuç verilecek ve şube yetkisinde onay verilecektir. Sadece Ziraat Bankası değil, diğer kamu bankaları olan vakıfbank ve Halkbank üzerinden de hızlı bir şekilde kredi alabilir ve ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Emekliye müjdeler geldi... 16 milyon 880 bin emekliye müjdeler geldi! 20 bin TL nakit ödeme olacak! Emekliye müjdeler geldi... 16 milyon 880 bin emekliye müjdeler geldi! 20 bin TL nakit ödeme olacak!
TBMM Sızdı! Bankalardaki Tüm Borçlar Ödenecek, 15000 TL Üzerinde Borcu Olanlar İçin Geçerli Olacak TBMM Sızdı! Bankalardaki Tüm Borçlar Ödenecek, 15000 TL Üzerinde Borcu Olanlar İçin Geçerli Olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklama Yaptı! EMEKLİLERE Ek Zam Onayı Verildi! 15 Eylül'den Sonra DEĞİŞECEK! Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklama Yaptı! EMEKLİLERE Ek Zam Onayı Verildi! 15 Eylül'den Sonra DEĞİŞECEK!
SSK ve Bağkur emeklisine 7500 TL ödeme haberi geldi! Bu haber sonrası ödemeler başladı! SSK ve Bağkur emeklisine 7500 TL ödeme haberi geldi! Bu haber sonrası ödemeler başladı!
Ziraat bankası hesabı olanlar dikkat! Bugünden sonra ek ödeme almak için bankaya gitmenize gerek yok! Ziraat bankası hesabı olanlar dikkat! Bugünden sonra ek ödeme almak için bankaya gitmenize gerek yok!
Ziraat Bankası HESABI Olan EMEKLİLER Dikkat: Bankadan Yapılan Açıklamada, 90.000 TL Net Ödeme Var! Ziraat Bankası HESABI Olan EMEKLİLER Dikkat: Bankadan Yapılan Açıklamada, 90.000 TL Net Ödeme Var!
SON HABERLER
CUMHURBAŞKANI AÇIKLADI! 29 Ekim'de 5000 TL İkramiye Verilecek mi? Belli Oldu! CUMHURBAŞKANI AÇIKLADI! 29 Ekim'de 5000 TL İkramiye Verilecek mi? Belli Oldu!
İçişleri Bakanlığı'ndan Kritik Uyarı: Eski Ehliyetler İçin Son Tarih Geldi! İçişleri Bakanlığı'ndan Kritik Uyarı: Eski Ehliyetler İçin Son Tarih Geldi!
EYT olmadan ERKEN EMEKLİLİK artık mümkün olacak! Gün sayısı önemli olmadan, Dilekçe verilecek! EYT olmadan ERKEN EMEKLİLİK artık mümkün olacak! Gün sayısı önemli olmadan, Dilekçe verilecek!
Ziraat Bankası Emekliye 93000 TL Verdi! Ziraat Bankası Emekliye 93000 TL Verdi!
12 Milyon 984 Bin EMEKLİYE Ek Ödeme Verilecek! 17600 TL Ödeme Verileceği Açıklandı! 12 Milyon 984 Bin EMEKLİYE Ek Ödeme Verilecek! 17600 TL Ödeme Verileceği Açıklandı!
PTT'de kuyruklar oluştu! Pazartesi kuyruklar 2 kat olacak! Bu ay tekrardan 40 bin TL ödeme verilecek! PTT'de kuyruklar oluştu! Pazartesi kuyruklar 2 kat olacak! Bu ay tekrardan 40 bin TL ödeme verilecek!
Garanti BBVA Bankası İlk Müşteri Olanlara, 100.000 TL Gelir Belgesiz, Şartsız, Kefilsiz Hemen KREDİ Verecek Garanti BBVA Bankası İlk Müşteri Olanlara, 100.000 TL Gelir Belgesiz, Şartsız, Kefilsiz Hemen KREDİ Verecek
Cumhurbaşkanı Bu Akşam Açıkladı! Devlet Destekli Olarak Her Vatandaşa 11.000 TL Ödenecek Cumhurbaşkanı Bu Akşam Açıkladı! Devlet Destekli Olarak Her Vatandaşa 11.000 TL Ödenecek