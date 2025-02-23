4A, 4B, 4C'ye emeklilikte devrim; Milyonlarca kişiye 5 yıl erken emeklilik!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sisteminde EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) kapsamında yararlanamayan çalışanlar için emeklilik şartları oldukça zorlayıcı. Yüksek prim şartı tamamlanmış olsa bile, emeklilik yaşı gelene kadar beklemek gerekiyor. 50-60 yaş arasında beklenen bu süre, birçok çalışan için adeta bir çileye dönüşüyor. Oysa SGK sisteminde bazı çalışanlar için emeklilik yaşını düşüren formüller mevcut. Bu formülleri bilenler, başvuru yaparak erkenden emekli olma ve maaşa bağlanma fırsatı yakalayabiliyor.

Emeklilik Yaşını Kimler Düşürebilir?

SGK mevzuatında emeklilik yaşını düşürmek için özel durumlar tanımlanmış durumda. Bu durumlara herkesin sahip olması mümkün değil; ancak sınırlı sayıda çalışana emeklilik yaşında indirim uygulanıyor. Bu kapsamda en az bilinen avantajlardan biri, çalışan annelere yani kadın çalışanlara sağlanan imkânlardır. Çocukları üzerinden emeklilik yaşını düşürebilen çalışan anneler, daha avantajlı bir şekilde erken emekli olabiliyorlar.

Tek Şartı Var!

Emeklilik yaşını düşürmek isteyen kadın çalışanlardan yalnızca bir şart isteniyor: Bir başkasının bakımına muhtaç engelli bir çocuk sahibi olmak. Bu koşulu yerine getiren çalışan anneler, zorlu bir süreçle karşı karşıya kalabiliyor. Hem çalışma hayatında yer almak hem de çocuklarının bakımıyla ilgilenmek durumundalar. SGK, bu zorluğu biraz olsun hafifletebilmek için bu durumda olan kadınlara emeklilikte bazı avantajlar sağlıyor.

Prim Katkısı Veriliyor!

SGK’nın uyguladığı sisteme göre, engelli çocuğu olan kadınlara yüzde 25 oranında prim gün sayısı katkısı sağlanıyor. Eğer bir kadın, engelli çocuk sahibiyse, mevcut prim gün sayısına yüzde 25 ekleniyor. Örneğin, 6000 prim günü olan bir kadın çalışan emekli olmak istediğinde, SGK katkısı ile prim gün sayısı 7500 olarak değerlendiriliyor. Bu şekilde, bahsi geçen kadınların daha fazla prim günü toplamak için uzun yıllar çalışmasına gerek kalmıyor.

Emeklilik Yaşında İndirim!

Bir başkasının bakımına muhtaç engelli çocuğu olan kadınların emeklilik yaşlarında da indirim yapılıyor. Bu indirim de yüzde 25 olarak uygulanıyor. Prim gün sayısı 6000 olan bir kadın çalışan, yüzde 25 avantajla 1500 ek prim gün sayısı kazanıyor. Bu kadının emeklilik yaşında da 1500 gün indirim yapılması, yaklaşık 4-5 yıl daha erken emekli olma imkânı sunuyor.

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Derleme: gazeteoku.com