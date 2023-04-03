4A 4B 4C’li ve EYT'li emekliye net 17 bin TL ödeme yatacak

4A 4B 4C’li ve EYT’li emekliye özel bankalardan kampanya üstüne kampanya geliyor. En düşük emekli maaşının artması ve milyonlarca EYT’linin emekli olmasıyla bankalar da düğmeye bastı. Peş peşe kampanya yapmaya başlayan bankalardan en özel teklifler gelmeye devam ediyor. Bu defa kampanya haberi kamu bankalarından olan Ziraat Bankası’ndan geldi. Bankaya maaşını taşıyan emekliye hem promosyon var hem de düşük faizli kredi. Ziraat Bankası kampanya detaylarını tek tek açıkladı…

En düşük emekli maaşına yapılan zam ve hemen ardından EYT'lilerin nisan ayında maaşlarını alacaklarının açıklanması ile birlikte bankalarda kolları sıvadı. Ziraat Bankası, emekliye özel sunduğu Maaş promosyonu kampanyasında güncelleme yaptı. Maaşını Ziraat Bankası'na Taşıyan emekliler için hem 5000 TL'ye Varan promosyon fırsatı var hem de düşük faizli kredi imkanı. Ziraat Bankası nisan ayına özel olarak başlattığı yeni kampanyasının tüm detaylarını açıkladı. Ziraat Bankası emekli kampanyası kapsamında 36 ay vadeli en uygun faiz oranı ile kredi sağlanacak. Üstelik SSK bağ kur memur emeklisi ve EYT emeklisi olan herkes kampanyadan faydalanma imkanı bulacak.

ZİRAAT BANKASI NİSAN AYI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU

Türkiye'nin en köklü kamu bankalarından olan Ziraat Bankası bugüne kadar emekliye sunduğu fırsatlarla her zaman öne çıktı. Nisan ayında da emekliye özel yepyeni kampanyalar yapan Ziraat Bankası, Maaş promosyonu açıklaması ile gündeme oturdu. SSK BAĞ-KUR memur emeklisi ve yeni emekli olan EYT'liler maaşlarını Ziraat Bankası'na taşımaları durumunda 3 yıllık sözleşme karşılığında 3000 TL ile 5000 TL arasında değişen promosyon fırsatından yararlanma imkanı bulacak.

Emekli maaşına taşımak isteyen emekliler Ziraat Bankası şubelerinden, mobil bankacılık aracılığı ile internet bankacılığı üzerinden başvuru işlemlerini yapabilecek. Promosyon sözleşmesini imzalanmasından 3 gün sonra Ziraat Bankası'nın promosyon ödemesi emeklinin hesabına geçecek.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ KREDİSİ KAMPANYASI BAŞLADI

Ziraat Bankası'nın emekliye özel fırsatları bununla da bitmiyor. Aynı zamanda emeklilere maaşının 10 katına kadar düşük faizli kredi imkanı sunuluyor. Ziraat Bankası müşteri soldan emekliler 0.99 ve 1.29 arası faiz oranları ile kredi kullanma şansına sahip oluyor. 10.000 TL'den başlayan kredi fırsatları maaşın 10 katına kadar veriliyor. Ziraat Bankası'ndan emekli kredisi kullanmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, emekli olmak, bankaların Kara listesinde bulunmamak gibi şartlar aranıyor. Bu şartları taşıyanlar, banka şubelerinden başvurusunu yapabiliyor.