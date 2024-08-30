4A, 4B, 4C'li Emekliye Taze Müjde QNB Finansbank’tan! Emekli Promosyonu Roket Gibi Fırladı

Emekli maaşı alan Milyonlarca kişi için büyük önem taşıyan emekli promosyon ödemeleri ile ilgili yeni son dakika gelişmeleri devam ediyor. Eylül ayına özel fırsat QNB Finansbank'tan geldi. 4A, 4B, 4c’li emekli için promosyon miktarı arttı. Peki QNB Finansbank Eylül'de ne kadar promosyon verecek? İşte emekliyi sevindirecek yeni promosyon ücretleri…

SSK bağ-kur ve emekli sandığından emekli olup maaşını seçtikleri bankaya Taşıyan emekliler için bankalar promosyon ödemesi veriliyor. Promosyon ödemesi maaşa ek olarak sağlanıyor. Emekliler başvuru yaptıktan sonra 3 iş günü içinde ödemelerine kavuşuyor. Artık bankaların dijitalleşmeye ayak uydurması ile birlikte şubeye gitmeden emekli promosyonu başvurusu yapmak mümkün hale geldi. Peki ama hangi bankanın promosyon teklifleri daha cazip? Milyonlarca emekli Eylül ayı başlarken en yüksek promosyon veren bankalar listesini merak ediyor. Birçok banka emekli promosyon tutarlarını güncellemeye başladı. Son güncelleme ise QNB Finansbank'tan geldi. İşte QNB Finansbank emekli promosyon ödemesi miktarları…

QNB FİNANSBANK’TAN EMEKLİYE ÖZEL AYRICALIKLAR

Eylül ayının başından itibaren QNB Finansbank'ın emekli promosyon ücretleri değişiyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre, emekliler maaş aralığına göre 15.000 TL'ye Varan nakit promosyonu almaya hak kazanacak. Ayrıca emekliler Cardfinans emekli kredi kartından yıllık 1200 TL indirim Hakkı da kazanacak. Böylelikle toplam promosyon 16.200 TL'ye varacak.

Finansbank emeklilere sadece promosyon ödemesi yapmakla kalmıyor. Emekli maaşını taşıyarak Finansbank müşterisi olanlar, yurt içinde tüm diğer banka ATM'lerinden para çekme para yatırma ve bakiye sorgulama işlemlerini her ay 2 defa ücretsiz olarak gerçekleştirebiliyor.

Yine Finansbank'ın bireysel internet şubesi ve QNB mobil uygulaması üzerinden hangi saatte olursa olsun EFT ve havale işlemleri tamamen ücretsiz olarak yapılabiliyor.

Emekliler QNB Finansbank’ı tercih etmeleri durumunda tüm şubelerde işlem sırası önce Lider kazanıyor.

QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONU BAŞVURUSU

QNB Finansbank’lı olmak ve yüksek promosyon almak isteyen emekliler için başvuru kolaylığı da var. Artık emekliler şubeye gitmeden mobil bankacılıktan ve internet bankacılığından hızlı başvuru yapabiliyor. Tek yapmanız gereken mobil bankacılık uygulamasına gitmek ve yeni müşteri olmak istiyorum seçeneğine tıklamak. Buradan başvuru formunu doldurarak hızlıca Finansbank müşterisi olabilirsiniz.

3 İŞ GÜNÜ İÇİNDE ÖDEME

Finansbank'ın emekli promosyon kampanyasında ödeme 3 iş günü içinde yapılıyor. Yani emekliler promosyon ödemesi için uzun süre beklemek zorunda kalmıyor. Tüm ayrıcalıklardan yararlanmak için isterseniz Finansbank'ın resmi internet sitesini ziyaret ederek daha detaylı bilgi alabilirsiniz.