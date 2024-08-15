GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

4/A, 4/B, 4/C’li emekliye öğlen sürprizi: Listeleyi kontrol edin: 12:53’te 3.000 TL-18.000 TL ek ödeme yatırıldı!

Emekli vatandaşlar, düşük maaşlarla geçimlerini sağlama mücadelesi verirken, bankaların sunduğu özel teklifler dikkat çekiyor. Bankaların yıl içinde emekli müşterilerine sunduğu cazip fırsatlar, milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensubu için önemli bir gelir kapısı haline geldi. Bu rekabet ortamında öne çıkan ING Bankası, emeklilere yönelik sunduğu avantajlarla göz dolduruyor. İşte detaylar:

4/A, 4/B, 4/C’li emekliye öğlen sürprizi: Listeleyi kontrol edin: 12:53’te 3.000 TL-18.000 TL ek ödeme yatırıldı!

Listeleyi kontrol edin: 12:53’te 3.000 TL-18.000 TL ek ödeme yatırıldı! 4/A, 4/B, 4/C’li emekliye öğlen sürprizi- 

ING'den Emeklilere 15.000 TL'ye Varan Nakit Promosyon

SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı'ndan maaş alan emekliler, maaşlarını ING’ye taşıyarak ek koşul olmaksızın 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanma fırsatına sahip. Bu tutar, emeklinin maaş miktarına göre belirleniyor ve herhangi bir ek şart aranmaksızın doğrudan emeklinin hesabına yatırılıyor. Bu sayede, emekliler aylık bütçelerini rahatlatma imkânı buluyor.

Otomatik Fatura Talimatıyla Ekstra 3.000 TL

Promosyon avantajlarını daha da artırmak isteyen emekliler için ING, Otomatik Fatura Talimatı veren müşterilere ek 3.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuyor. Bu ek kazançla birlikte emekliler, toplamda 18.000 TL'ye kadar nakit promosyon alma imkânına kavuşuyorlar. Bu fırsat, özellikle yüksek fatura ödemeleri olan emekliler için önemli bir ek gelir anlamına geliyor.

Yeni Emeklilere ve EYT’lilere Özel Avantajlar

Yeni emekli olanlar ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için de ING Bankası özel bir ayrıcalık tanıyor. Maaşlarını ING’ye taşıyan yeni emekliler, aynı koşullarda nakit promosyon avantajından yararlanabiliyorlar. Bu sayede, maaşını yeni almaya başlayan emekliler de bankaların sunduğu fırsatlardan geri kalmıyor.

Masrafsız Para Transferi ve Düşük Faizli Kredi

Emekli müşteriler için ING, dijital bankacılık işlemlerinde de ayrıcalıklar sunuyor. Dijital kanallardan yapılan para transferleri için herhangi bir masraf alınmıyor. Bu, emeklilerin banka masraflarını minimuma indirirken, finansal işlemlerini daha rahat gerçekleştirmelerine olanak tanıyor. Ayrıca, emekliler için %3,74’ten başlayan faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi imkânı da mevcut. Bu düşük faiz oranları, özellikle acil nakit ihtiyacı olan emekliler için önemli bir destek sağlıyor.

Emekliler, maaşlarını ING’ye taşıdıktan sonra 3 ay boyunca Turuncu Ekstra Plus avantajlarından puan toplama koşulu olmaksızın faydalanabiliyorlar. Bu avantajlar, harcamalarda ekstra kazanç sağlayarak, emeklilerin günlük yaşamlarını kolaylaştırıyor. Ayrıca, ilk defa ING Kredi Kartı başvurusu yapan emekliler, ilk bir yıl boyunca kart ücreti ödemiyorlar. Bu da, bankacılık işlemlerinde emekliye sağlanan bir diğer kolaylık olarak öne çıkıyor.

Kaynak: ing.com.tr
Derleme: Gazeteoku.com

ÇOK OKUNAN HABERLER
SON HABERLER
Kira artık bir cinayet sebebi Kira artık bir cinayet sebebi
Bangladeş’in ekonomik mucizesi Bangladeş’in ekonomik mucizesi
CHP vizyonu CHP vizyonu
“Hodri meydan” demekle olmuyor! “Hodri meydan” demekle olmuyor!
İklim krizinin ülkemiz üzerindeki ölümcül etkilerinin farkında mısınız?.. İklim krizinin ülkemiz üzerindeki ölümcül etkilerinin farkında mısınız?..
Başımızdakilerin marifetleri! Başımızdakilerin marifetleri!
Siz protestoları asıl okullar açılınca göreceksiniz Siz protestoları asıl okullar açılınca göreceksiniz
VATAN HAİNİ! VATAN HAİNİ!