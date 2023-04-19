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4A 4B 4C'li emekliye 17.500 TL ödeme! Bayram öncesi verilecek

Bayram öncesi emekliye gün doğdu.4A 4B 4C emeklisine o bankadan 17.500 TL nakit destek ödemesi verilecek.

4A 4B 4C'li emekliye 17.500 TL ödeme! Bayram öncesi verilecek

Ekonomi koşullar zorluyken en çok güçlük çeken grup belki de emekli vatandaşlar oldu. Bundan önce en az emekli maaşı 5 bin 500 TL olarak belirlenmiş. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi verdi ve 2 bin TL zam ile beraber emeklinin en az maaşı 7 bin 500 TL’ye yükseldi. Son verilere göre açlık sınırı 9 bin 400 TL bandında açıklanırken bu dahi yetersiz oldu. Ancak emeklilere güzel haberler gelmeyi sürdürdü. 


Tüm emekli vatandaşlar için yatırılacak olan 2023 bayram ikramiyeleri bu sene tam 900 TL zamlandı. Böylelikle geçen sene 1.100 TL alınan bayram ikramiyesi şimdi 2 bin TL’ye çıktı. 14 Nisan’dan itibaren yatmaya başlayacak olan hem bayram ikramiyeleri ile beraber EYT’liler de dahil olmak üzere emekliler maaşlarını da alıyor. Böylelikle en az emekli bu ay 9 bin 500 TL ödemesini alacak. Peki, emekli promosyonları ne kadar olacak? Hangi banka 17 bin 500 TL promosyon ödemesi veriyor? 


TÜRKİYE İŞ BANKASI PROMOSYONU NE KADAR? 


Türkiye İş Bankası emekli promosyonu için kampanyasında güncelleme yaptı. Emeklilerin maddi anlamda çok sıkıntı çektiği zamanlarda ekstra bir ferahlama yaşamalarını istedi ve tam 18 bin 500 TL toplu para alma fırsatını sundu.  
Emekli vatandaşlara sunduğu toplu para fırsatına ek olarak ayrıca İşCep uygulaması üzerinden gerçekleştirilen tüm havale, EFT işlemlerini ücretsiz yapıp, Maximum kart aidatı da istemediğini belirtti. 


EMEKLİLERE ÖZEL FAİZSİZ NAKİT AVANS FIRSATI 


Emekli vatandaşlara özel olarak İş Bankası faizsiz taksitli nakit avans hizmeti de sunuyor. Böylelikle vade sayısını seçip taksit taksit ödenecek olan nakit parayı anında ihtiyaçlarınızı karşılamak için kullanabilmektesiniz. Peki, İş Bankası emekli promosyonu ne kadar? 


İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI

 
İş Bankası kendisine gelerek 3 yıl kalma taahhüttü veren müşterilerine özel olarak maaşa göre promosyon miktarlarını şu şekilde vermektedir: 
3 bin 500 TL’ye varan maaşlar da 4.500 TL promosyon ödemesi gerçekleştirilmektedir. 


3 bin 500 TL’den 7 bin 500 TL’ye kadar olanlar için 5.250 TL ödenmektedir. 
Promosyon miktarı 7 bin 500 TL ile 10 bin TL arasındakiler için 6.750 TL’dir. 
10 bin TL üzeri maaşı olanların alacağı miktar ise 7 bin 500 TL’dir.  
Ayrıca ekstra kampanyaları ile birlikte emekli vatandaşlar Türkiye İş Bankası’ndan tam 17 bin 500 TL’ye kadar promosyon alabilmektedir.  

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