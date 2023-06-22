4A, 4B, 4C’li emeklilere kira yardımı yapılacak! 4 bin TL yatacak

Emeklileri sevindiren bir haber. TBMM’de emekliler için kira yardım teklifi geldi. Teklif meclis gündeminde. İşte haberin ayrıntıları…

Milyonlarca kişiyi etkileyen kira sorunuyla ilgili bir kanun teklifi TBMM’de sunuldu. Buna göre, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne ek madde eklenmesi talep edildi. İşte Meclis gündemine gelen düzenlemenin detayları…

4 BİN LİRA

Ömer Fethi Gürer, CHP Niğde Milletvekili olarak yaptığı konuşmada, emekli ve memurlar için kira yardımı yapılmasını öngören kanun teklifini gündeme getirerek, ekonomik krizin kiracıları da etkilediğini, kiraların yüksek olduğunu ve kiracıların ev bulmakta ve kira ödemekte zorlandığını ifade etti. Gürer, ev sahibi olmayan emeklilere asgari ücretin üçte ikisi kadar kira yardımı yapılmasını, kamu kurumlarında çalışanlara ise aylık 4 bin lira kira yardımı yapılmasını talep ederek, kamu çalışanlarına her yıl Tüketici Fiyat Endeksi oranında ek zam yapılmasını istedi.

Gürer ayrıca, memurların kullandığı devlet lojmanlarının kira artışıyla birlikte çoğunun devre dışı kaldığını ve lojmanların yeniden ihtiyaç olduğunu söyledi. Ayrıca, konut fiyatlarının artmasıyla birlikte konut sahibi olmayanların sorunlarının arttığını ve memurların maaşlarının yetersiz kaldığını belirtti.

Gürer’in kanun tekliflerine göre, ev sahibi olmayan emeklilere asgari ücretin üçte ikisi kadar kira yardımı yapılması önerilirken, memurlara aylık 4 bin lira tutarında kira yardımı yapılması talep edilmektedir. Ayrıca, yabancı yatırımcıların konut alımı veya kiralama yapmasının kira fiyatlarını artırdığına dikkat çekilmiştir. Gürer, kamu kurumlarında çalışan vatandaşlara yapılacak kira yardımının bu kesimi rahatlatacağını belirtmiştir.