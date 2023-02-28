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4A 4B 4C'li emekli zil takıp oynayacak! 4.125 TL maaşa ek ödeme için tarih belli oldu

Yeni yıl milyonlarca kişinin maaşına yapılan zamlarla başladı. Memur ve emekli maaşlarına %30 artış yapılmıştı. Fakat bir güzel haberde 2008 öncesi emekliler için geldi. Bu kişilere 4125 TL Ek ödeme verilecek.

4A 4B 4C'li emekli zil takıp oynayacak! 4.125 TL maaşa ek ödeme için tarih belli oldu

Emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Yeni yılın ilk günlerinden itibaren emekliler aldıkları maaş zammını öğrenmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan önce refah Payı ile %25 zam açıklarken ardından bu tutar arttı ve %30 emekli maaş zammı yapıldı. Emekliler zam sonrasında güncel emekli maaşlarını internet üzerinden sorgulamaya başladı. Fakat bugün emekliye yeni bir ek zam müjdesi geldi. 4A 4B 4C emeklileri 4.125 TL ek ödeme alacak.

2008 ÖNCESİ GİRİŞİ OLANLARA EK ZAM VERİLECEK

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrasında memur ve emekli maaşlarının ödemeleri Şubat ayı için öne çekilmişti. Bir yandan depremin yaraları sarılmaya çalışılırken bir yandan da partilerin seçim hazırlıkları devam ediyor. 2023 genel seçimleri için artık geri sayım başladı. Seçim öncesinde AK Parti'nin memur ve emekliye ek zam yapacağı iddia ediliyor. Yapılacak olan ek zam için tarih bile verildi. Şu an için memur ve emekliye Mart ayında %15 ilave zam yapılması gündemde. Bu konuda son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek.

4125 TL EK ÖDEME VERİLECEK

Emekli için diğer bir müjdeli haber ise 4125 TL ek ödeme haberi oldu. Alınan bilgiye göre 4A 4B 4C emeklisi olan kişiler bu ödemeden faydalanacak. Ancak ödemenin 2008 öncesi girişi olanlara yapılacağı öğrenildi. 4125 TL Ek ödeme detaylarının ise Mart ayında kesinlikle kazanması bekleniyor.

EK ZAM SONRASI EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Yılbaşında emekli ve memur maaşlarına yapılan %30 zamma ek olarak Mart ayında %15 zam yapılacağı konuşuluyor. Peki, Mart ayında %15 daha zam gelirse memur ve emekli maaşları nasıl olacak? Zam sonrası güncel emekli ve memur maaşlarını şöyle olması bekleniyor:

Yüzde 45 Zam Gelmesi Durumunda Güncel Emekli Maaşı Tablosu

Normal Fiyat: 5.500 TL

Zam Tutarı: 2.475 TL

Zamlı Fiyat: 7.975 TL

Zam Oranı: %45

Yüzde 45 Zam Gelirse Memur Maaşları Kaç Tl Olacak?

Normal Fiyat: 11.848 TL

Zam Tutarı: 5.331,60 TL

Zamlı Fiyat: 17.179,60 TL

Zam Oranı: %45

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