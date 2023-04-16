4A 4B 4C'li emekli ve EYT'liye yarın sabah en az 9500 TL ödeme yatacak

Bayram öncesi emekli maaşı alan kişilere çifte ödeme müjdesi var. 4A 4B 4C’li emekli ve EYT’liye hem zamlı maaşlar hem de zamlı bayram ikramiyeleri erkenden ödeniyor. Nisan ayı resmen emeklinin ayı oldu. Milyonlarca emeklinin hesabına Ramazan Bayramından günler önce en az 9500 TL nakit para ödemesi geçiyor. Haberi alan emekli çifte bayram edecek. Yarın sabah mutlaka hesaplarınızı kontrol edin. Devlet tüm zamlı maaşları hesaplara aktarıyor.

Milyonlarca emekliye Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi devlet tarafından bayram ikramiyesi ödeniyor. Geçen yıl 1100 TL olan bayram ikramiyesine bu yıl zam müjdesi gelmişti. Emekli bayram ikramiyesi 2023 yılında 2000 TL’ye yükseldi. Ramazan bayramı öncesi 2000 TL, Kurban Bayramı öncesi 2000 TL olmak üzere toplam bayram ikramiyesi 4000 TL olarak ödenecek. Ayrıca emekliye diğer bir sürpriz Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. Yılbaşında 5500 TL olarak belirlenen en düşük emekli maaşı yapılan zamla 7500 TL’ye çıktı. Emekliye müjdeler bununla da kalmadı. Ödemeler öne çekildi.

EMEKLİYE ÖDEMELER ERKENE ÇEKİLDİ

Emeklilere Ramazan Bayramı öncesi önemli müjdeler gelmeye devam ediyor. Milyonlarca emeklinin beklediği zamlı maaş ve zamlı bayram ikramiyesi ödemeleri öne çekildi. SSK emeklisi olanlar 14 Nisan tarihinde zamlı maaşlarını alırken Bağ-Kur ve memur emeklisi olanlara da ödemeler bugün ve yarın yapılacak. Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre SSK, BAĞ-KUR, memur emeklisi için zamlı maaş ve bayram ikramiyesi tarihleri şöyle:

SSK Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14/04/2023 tarihinde

SSK Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15/04/2023 tarihinde

SSK Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16/04/2023 tarihinde verilecek

Bağ-Kur Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17/04/2023 tarihinde

Bağ-Kur Ödeme günü 27 ve 28 olanların 18/04/2023 tarihinde

Emekli Sandığı emeklilerine 19 Nisan’da

EYT’LİLERE DE ÖDEMELER BAŞLADI

EYT yasası da geçtiğimiz ay TBMM’den geçmiş, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonrasında başvurular alınmıştı. EYT ile emeklilik hakkını elde eden ve emekliliği onaylananlar da ilk maaşlarını Nisan ayında alacak. Ayrıca EYT ile emekli olanlara da bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak.