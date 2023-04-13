4A, 4B, 4C ve EYT’lilere son dakika müjdesi! İkramiyeler katlandı!

EYT’nin yasalaşmasıyla milyonlarca vatandaşın emeklilik haklarını elde etmesi ve ardından en az emekli maaşının 5.500 TL’den 7.500 TL’ye çıkması milyonlarca vatandaşı daha bayram gelmeden bayram sevincine soktu. Ardından senede 2 kez dini bayramlarda verilen ikramiyeler 1.100 TL’den 2.000 TL’ye arttı. Diğer yandan bankalar promosyon ödemelerini katlayarak arttırdı ve adeta emeklilere zengin olacakları bir ay ortaya çıktı. Bir taraftan da Temmuz 2023’de maaş zamlarının nasıl olacağı merak ediliyor.



Türkiye İstatistik Kurumu’nun yaptığı açıklamalar doğrultusunda enflasyon verileri gittikçe artmış durumda. Zam oranını etkileyecek 6 aylık enflasyon verisiyle beraber milyonlarca emekli, memur ve asgari ücretli maaşlarını katlayacak. Peki, Temmuz ayında ne kadar zam yapılacak? Emeklilere yüzde kaç zam gelecek? İşte tüm detaylar...



NİSAN 2023 EMEKLİ ÖDEMESİ TOPLAMI



Nisan 2023’de emekliler ne kadar ödeme alacaklarını merak ediyor. Buna göre yapılmış birçok plan bir köşede duruyor. Peki, en az ne kadar emekli ödemesi verilecek?



Emeklinin alacağı en az maaş 7 bin 500 TL, ardından Ramazan Bayramı ikramiyesi 2 bin TL olarak yatacak ve ortalama 7.000 TL promosyon (hangi bankadan alınacağına göre değişmektedir) yatacak. Bu durumda en az 16.500 TL emeklinin hesabında olacak.



TEMMUZ ZAMMI YÜKSEK GÖZÜKÜYOR



İlk verilerin açıklanmasının ardından Mart enflasyon verileri de geldikten sonra 3 ay belli oldu. Nisan, Mayıs ve Haziran’ın da gelmesinden sonra asgari ücretli, memur, emekli vatandaşların maaşları bir daha katlanacak. Bununla beraber Ocak ayında yapılan yüzde 30 zammın ardından ikramiyeler ve sosyal yardımlar gibi birçok ödeme de zamlanmıştı. Bu ödemeler için de yeni bir zam geleceği düşünülüyor.



TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verilerine göre Ocak, Şubat ve Mart ayı verileri yüzde 12,52’yi gösteriyor. Şu an dahi bu SSK’lı, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşlarına yansıdığında güzel bir zammı işaret ediyor. Ocak ayında olduğu gibi yüzde 30 ya da daha fazla olması durumunda ise iki katlanacak gibi gözüküyor.