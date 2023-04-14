4A 4B 4C ve EYT emeklisine 17.500 TL maaşa ek ödeme! 30 Nisan'a kadar başvuru yapın

Bankaların emekli promosyon yarışı EYT sonrası yeniden hareketlendi. özellikle Bayram ikramiyelerine ve en düşük emekli maaşına yapılan zam da bankalar arasındaki promosyon rekabetini körükledi. Milyonlarca emekliliği ilgilendiren maaş promosyonu ile ilgili yeni açıklamalar var. Bankalardan peş peşe duyurular geldi. Emekli maaşlarına ek tam 17.500 TL ödeme yapılacak. 30 Nisan'a kadar başvuru yapan SSK BAĞ-KUR memur emeklisi herkes bu ödemeden faydalanacak nokta maaşı ek promosyon fırsatları ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

Bankalar, EYT yasası ile birlikte emekli promosyon ücretlerini peş peşe güncellemeye başladı. Birçok banka, emekliye ödeyeceği ek ücretleri adeta rekor seviyeye çıkarmış durumda. Tabii ki bunda sadece EYT'nin değil aynı zamanda en düşük emekli maaşına ve Bayram ikramiyesine yapılan zammında etkisi son derece büyük. Emeklilere peş peşe müjdeli haberleri duyuran bankalar emekli maaş promosyonu tutarlarına zam yaptı. en yüksek promosyon veren bankalar arasında büyük rekabet başlarken nisan ayında emekliye ödenecek olan rakam 17.500 TL'ye ulaştı. O banka tek bir şartla emekli promosyonunu verecek. Emekli promosyonu son dakika gelişmeleri haberimizde…

BANKALAR ARASI PROMOSYON YARIŞI YİNE BAŞLADI

En düşük emekli maaşının 7500 TL'ye yükseltilmesi, bayram ikramiyesine zam yapılması ve elbette EYT yasasının çıkması ile birlikte promosyon rekabeti de yeniden alevlendi. Bankalar resmen Maaş promosyonu konusunda birbiriyle büyük yarışa girdi. Rekabetle birlikte kazanan emekliler olacak. Çünkü emekli maaşına ek olarak yapılan maaş promosyonu ödemelerinde rakamlar arşa çıktı. Özellikle bugün yapılan bir duyuru emekliyi mest edecek. Çünkü emekli promosyon ücreti o bankada 17.500 TL'ye yükseldi.

TÜRKİYE İŞ BANKASI NİSAN AYINDA EMEKLİNİN CEBİNİ DOLDURUYOR

Ramazan Bayramı ikramiyesi ve emekli maaşlarına yapılan zamlar sonrasında cebini dolduran emekliye bir müjdeli haberde Türkiye İş Bankası tarafından verildi. Türkiye İş Bankası yeni zamlı promosyon tutarlarını duyurdu. Maaş promosyonu almak isteyen emekliler için Türkiye İş Bankası'ndan büyük sürpriz var. İş Bankası maaşını taşıyarak 3 yıllığına kendisinden alma taahhüdü veren emekliye tam 17.500 TL Ödeme yapacak. Emekliler için aranan Tek şart 3 yıllık taahhüt vermeleri. Bunun dışında İş Bankası'ndan herhangi bir ek koşul şart aranmıyor.

SON BAŞVURU TARİHİ 30 NİSAN 2023

Türkiye İş Bankası emekli promosyon ücretleri için son başvuru tarihi de belli oldu. Maaşını taşıyarak İş Bankası'ndan alma taahhüdü veren emeklilerin alacağı 17.500 TL promosyona kavuşmaları için son başvuru tarihi 30 Nisan 2023 olarak belirlendi. 7500 TL ve üstü maaş alan emekliler o tarihe kadar Türkiye İş Bankası şubelerinden ya da dijital bankacılık kanallarından başvuru işlemlerini tamamlayabilecek. emekli promosyon tutarlarını güncelleyen İş Bankası, emeklilere aynı zamanda düşük faizli kredi fırsatı da sunuyor. Yani emekliler İş Bankası'ndan hem promosyon fırsatını yakalıyor hem de ihtiyaç kredisi kullanma imkanı elde ediyor. Üstelik İş Bankası emekli kredisi tamamen kişiye özel faiz oranları ile veriliyor. Türkiye İş Bankası'nın sunduğu Bu fırsatları değerlendirmek isteyenler için başvuru tarihleri 30 Nisan'da da olacak unutmayın.