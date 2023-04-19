4A, 4B, 4C tüm emeklilere kamudan 70 bin TL ödeme!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin minimum aldığı 5 bin 500 TL maaşın artık 7 bin 500 TL olduğunu açıklamış ve bu karar resmiyete dökülmüştü. Ancak emeklilerin günümüz şartlarında aldıkları maaşlar giderlerin altında kalıyor ve kendi çabaları sonucunda ancak yetiyor. Günümüzdeki incelemelerde emeklilerin birçoğunun çeşitli borçları olduğu ve harcamaları dengelerken zorlandığı görülüyor.



Tüm bunlar için çözüm önerileri devletten çeşitli kanallar vasıtası ile yine gerçekleştiriliyor. Bu sefer kamu bankası olan Halkbank, emeklilerin tüm nakit akışlarını düzene koyacak bir kredi kampanyası ile geldi. Çok düşük faiz oranı sunulan bu kredi kampanyasında tüm borçlar kapanacak ve kendilerine uygun biçimde ödemelerini gerçekleştirecek olan emekliler nakit problemlerini düzene koyabilecekler. Peki, tüm emekliler için sağlanan Halkbank 70.000 TL ihtiyaç kredisi detayları nelerdir?



HALKBANK EMEKLİYE ÖZEL KREDİ



Emeklilere özel Halkbank’ın “Mutlu Emekli” ihtiyaç kredisi kampanyasında faiz oranları yalnızca 1,69’dur. Bu düşük faiz oranları ile emeklilerin alacakları 50 bin TL’ye kadar olan kredi de 36, 50 bin TL ila 70 bin TL arasında olan kredi içinse 24 ay vade imkanı verilmektedir. Ödemeler ise tamamen emeklilerin isteklerine göre düzenlenmektedir.



Emekli vatandaşlar geri ödemeleri klasik olan aylık eşit miktarlarda olacak şekilde gerçekleştirebilirken, artan veyahut azalan taksitli biçimde yapabilir. 3 ayda 1 ödemeyi eşit biçimde gerçekleştirebilir ya da tüm bunların yanı sıra serbest ödeme stilinden faydalanabilir.



MUTLU EMEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ ÖDEME PLANI



Örnek bir tablo üzerinden 25 bin TL çekimde 36 ay vade için 1,69 faiz uygulansın. Bu durumda aylık ödeme miktarı yalnızca 998,63 TL’dir. 70 bin TL çekimde vade 24 ay olur ve faiz oranı yine aynıdır. Diğer kredilerde olduğu gibi limit artınca faiz oranı artmamaktadır. Bu durumda ise aylık ödeme miktarı sadece 3.748,31 TL’dir.