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4A 4B 4C SSK BAĞKUR Emekli sandığı emeklileri yaşadı! 12 bin TL ek ödeme

Emeklilere güzel haber geldi! 4A 4B 4C SSK BAĞKUR Emekli Sandığı emeklileri Eylül ayında 8 bin TL ek ödeme alabilecek.

4A 4B 4C SSK BAĞKUR Emekli sandığı emeklileri yaşadı! 12 bin TL ek ödeme

Emeklilere güzel haber duyuruldu. Emeklilere 8 bin TL ek ödeme duyurusu geldi. İşte başvuru şartları ve detayları.

Tüm emeklilere 8 bin TL ödeme! Geçinmekte zorluk çeken milyonlarca Emekli, her geçen gün daha zır günler bekliyor. ancak bankalardan emeklilere ek ödeme fırsatları sürekli olarak güncelleniyor. Bankalar Emeklinin yüzünü Eylül ayında güldürecek.

İşte Bankası, emekli promosyon kampanyasını Eylül ayında güncelledi. İşte yeni rakam.

İş Bankası Eylül 2024 Promosyon kampanyasını güncelledi!

Emekliye, yüksek promosyon veren bankalardan biri olmayan İş Bankası, Eylül ayında promosyon ödemelerini güncelliyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre, Eylül ayında maaşa göre promosyon ödemesi yapılacak.

Emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emekliler için 5 bin TL,

Emekli maaşı 10.000 TL - 15.000 TLarasında olan emekliler için 8 bin TL,

Emekli maaşı 15.000 TL - 20.000 TL arasında olan emekliler için 10 bin TL,

Emekli maaşı 20.000 TL ve daha fazla olan emekliler için 12 bin TL olarak açıklandı.

İş Bankasından emekliye 250 bin TL İhtiyaç kredisi!

Emekliye, 12 bin TL varan ek ödeme imkanı sunan İş Bankası, emekliye kredi musluklarını açtı. İş Bankasından emekli maaşı alan müşterilerine 250 bin TL kadar ihtiyaç kredisi fırsatı sunacağı duyuruldu. Şubeye gitmeden internet bankacılığıyla kredi notu yüksek vatandaşlara, 250 bin TL ihtiyaç kredisi sunulacak.

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4A 4B 4C SSK BAĞKUR Emekli sandığı emeklileri yaşadı! 12 bin TL ek ödeme 4A 4B 4C SSK BAĞKUR Emekli sandığı emeklileri yaşadı! 12 bin TL ek ödeme