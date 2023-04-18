4A, 4B, 4C, EYT’li herkes yararlanacak! Başvuran vatandaşlara ödeme yapılacak

Son zamanlardaki ekonomik problemler sebebiyle çeşitli sebeplerle vatandaşların toplu nakit ihtiyacı gün geçtikçe artmaya başladı. Hangi bir ihtiyaca yetişeceğini şaşıran vatandaşlar ani ihtiyaçlarda nakdi nasıl sağlayacağını da bilemiyor. Bu noktada çeşitli çözümler devletten, kamu bankalarından ve özel bankalardan sık sık sunuluyor.



Özel dijital bankacılık sektöründen olan Enpara.com aracılığıyla tüm vatandaşlara çeşitli ayrıcalıklı kampanyalar sunulabiliyor. SSK’lı, Bağ-Kur’lu, Emekli Sandığı, EYT kapsamında emekli olanlar ve tüm emekliler ile birçok sigortası bulunmayan vatandaş da kampanyalardan farklı biçimlerde faydalanabiliyor. Enpara.com dijital sektörde diğer tüm bankalardan daha düşük faiz oranları sağlamasıyla ve tamamen masrafsız olmasıyla birçok açıdan tercih ediliyor. Peki, Enpara ihtiyaç kredisi faiz oranı ne kadar? Çok düşük faiz oranları olan Enpara kredi başvurusu nasıl yapılır?



ENPARA İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI



Enpara ihtiyaç kredisi faiz oranları 1,42’den başlamaktadır. Faiz oranı diğer tüm bankalarda olduğu gibi vade sayısına göre değişiklik göstermektedir. 12 ay vade ister 10 bin TL için, ister 100 bin TL için olsun 1,42 faiz oranında olacaktır.



Eğer 24 ay vade kullanarak 10 bin TL ya da 100 bin TL çekmek isterseniz Enpara ihtiyaç kredisi faiz oranı o zaman ise yine tüm bankalardan çok düşük olmakla birlikte, 1,78’dir. Merkez Bankası kararı gereği 50 bin TL’ye kadar olan kredilerde 36 aya kadar vade imkanı verilmektedir. Ancak 50 bin TL’den fazla olan ve 100 bin TL’den az olan krediler içinse maksimum 24 aya kadar vade verilebilmektedir.



50 bin TL’ye kadar olan Enpara ihtiyaç kredisi faiz oranı ise 36 ay seçmek istemeniz durumunda 2,09 olmaktadır. Tüm vade sayılarına göre diğer tüm bankalardan daha düşük faiz oranları sunan Enpara.com tüm vatandaşlar için kredi sağlayabilmektedir.



ENPARA İHTİYAÇ KREDİSİ ŞARTLARI



Enpara.com üzerinden kredi notu yüksek olan vatandaşlar ile emekliler ve sigortalılar rahatlıkla kredilerini alabilirken sigortası olmayan birçok vatandaşın da kredi notuna bakılarak ödeme yatabilmektedir. Kredi sicili çok riskli olmadığı takdirde limitler değişiklik göstererek yatmaktadır.



ENPARA.COM KREDİ BAŞVURUSU



QNB Finansbank’ın dijital bankacılık sistemi olan Enpara için başvurular online gerçekleştirilebilmektedir. Bunun için internet bankacılığı ya da daha kolay şekilde kullanılabilir olan mobil uygulama üzerinden işlemler gerçekleştirilebilmektedir. Krediler kısmından yeni başvuru işlemi birkaç dakikada yapılır ve onay ise birkaç dakika içinde gelir. O esnada nakit ihtiyacınız da hesabınıza tanımlanmış olur.