4A, 4B, 4C, EYT kapsamındaki milyonlarca emekliye yeni zam tablosu!

EYT’den emekli olma hakkını elde eden 1,6 milyon çalışan maaşlarını almaya başladı. 2023 Temmuz’da maaşlara gelecek zamlar da netleşiyor. TÜİK’in verdiği verilere göre tespit edilecek olan zam oranları öğrenilmeye başladı. Milyonlarca emekliler gidişatın nasıl olacağını merak ediyorken işte emekli vatandaşların son maaş zammı tablosu şu şekilde...



16 milyonu aşkın emekli vatandaşın dört gözle zammı bekliyor. Zammın ne kadar olduğuna dair tahminleri araştıran vatandaşlara TCKN son rakamına göre ödemeler yatmaya başladı. Emeklilerin en düşük alacakları rakam ise 8500 + 7500 + 2000 TL oldu. Diğer taraftan milyonlarca emekli vatandaşın beklediği 3 Temmuz 2023 tarihinde netleşecek olan zam oranları da belirleniyor. Ocak 2023 itibariyle ortaya çıkan tabloya göre ise bazı noktalar netleşti. Emeklilere yeni zamlı maaş + minimum promosyon + ikramiye üçlüsü ise yatmaya başladı.



MAAŞ + PROMOSYON + İKRAMİYE MİNİMUM 18.000 TL



Maaşların Ramazan Bayramı öncesinde yatma talimatına ek olarak ikramiyelerinde maaşlarla beraber yatması istendi. Buna yönelik olarak maaşlar hesaplara yatmaya başladı. EYT’liler ilk maaşlarıyla beraber toplu nakit ödemeye kavuşuyor. En az emeklinin alacağı ödemeler ise şu şekilde oluyor:



Yeni minimum zamlı emekli maaşı 7 bin 500 TL, üstüne Ramazan ve Kurban Bayramı için 4 bin TL ve ek olarak 8 bin 500 TL promosyon ödemesi. Sonuç olarak emeklinin eline geçen 20 bin TL toplu para birçok açıdan maddi rahatlık sağlayacaktır. Böylelikle bazı ihtiyaçlar veya borçlanmalar kapatılabilecektir.



MAAŞ ZAMMINA DAİR BEKLENTİLER



Ocak ve Şubat enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Mart ayı enflasyonu da TÜİK tarafından açıklandı. Böylelikle 6 aylık memur ve emekliler ile asgari ücretli çalışanlara ne kadar zam geleceği de az çok belirlenmiş oldu.



6 aylık verilere göre gelecek olan zammın, ilk üç verisi ise 12,52 oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üzerine refah payı eklemesi de olacağını belirtti. B da yüzde 15 refah payı da olursa zammın şimdiden yüzde 30’a ulaşması anlamına geliyor.