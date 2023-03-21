4A, 4B, 4C emekliye seçim zammı son dakika! En düşük emekli maaşı 6500 TL oluyor, yüzde 38 zamlı maaşlar o tarihte yatacak

Milyonlarca emeklerinin maaşı Ocak ayında artmıştı. Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı enflasyon verilerine ek olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla 2023 emekli maaşlarına önce %25 ardından da %30 artış yapılmıştır. Emekliler zamlı maaşlarını Şubat ayından itibaren almaya başladı. Emekli maaşlarına yılın ikinci zammı ise Temmuz ayında yapılacaktı. Ancak enflasyonu artışı devam ederken düşen alım gücü nedeniyle zor günler geçiren emeklinin bütçesinin rahatlatılması için seçim öncesinde hükümet devreye girdi. Emekli maaşlarına ek zam yapılacak. 14 Mayıs seçimleri öncesinde milyonlarca emeklinin maaşı değişecek en düşük emekli maaşı da artacak.

4A 4B 4C emeklisi ara zam bayram ikramiyesi 2023 ne kadar olacak sorusuna yanıt bulmak için uzun süreden beri araştırma yapıyor. Yeni yılın gelmesi ile birlikte emekli maaşlarında %30 civarında bir artış yaşanmıştı. Ancak beklenen olmadı enflasyon düşmedi. Başta temel Gıda ürünleri olmak üzere iğneden iple her şeye zam gelirken emeklilerin aldığı %30 maaş zammı da eridi bitti. Bu sebeple milyonlarca emekli seçim öncesinde AK Parti hükümetinden yeni bir adım bekliyor. Emekliler, 4 Mayıs seçimleri öncesi maaşlarını ara zam yapılmasını İsterken aynı zamanda bayram ikramiyesi zammı içinde beklenti oldukça yüksek. Peki, Emekli Bayram ikramiyesine zam gelecek mi? emekliye Nisan'da ara zam yapılacak mı?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 6500 TL OLACAK

Koronavirüs pandemisi sonrasında Türkiye'de başlayan ekonomik kriz her geçen gün daha da büyüyor. Son olarak Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi ve hemen ardından gelen sel felaketi ile birlikte Türkiye zor günler geçiriyor. Depremin yaraları sarılmaya başlanırken bir yandan da ekonomik anlamda olumsuz etkileri de değerlendirmeye alındı. Hükümet depremin etkilerini azaltmak amacıyla bir takım önlemlere başvurdu. Fakat emekli vatandaşlar da zor günler geçirdiklerini ve hükümetten destek beklediklerini söylüyor.

Uzmanları ise hükümetinin seçim öncesinde emekli seçmeni kaybetmemek için yeni bir hamle yapabileceğini düşünüyor. Bu konuda öne çıkan rakamlar ise zam rakamları oluyor. Bazı Sosyal Güvenlik uzmanları en düşük emekli maaşının 14 Mayıs tarihinden önce 6.500 TL'ye yükseleceğini iddia ediyor. Çünkü yükselmeye devam eden enflasyon ve düşen alım gücü hükümeti zamma zorluyor.

EMEKLİ MAAŞLARINA %38 ARTIŞ

Henüz kesin olmasa da kulislerde emekli maaşlarına %38 artış yapılacağı yönünde iddialar da var. Ancak bu iddiaların gerçek olup olmadığı ilerleyen günlerde yapılacak kabine toplantıları sonrasında ortaya çıkacak. Çünkü hükümet Temmuz ayında bile %30 zam planlıyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI DA GELECEK

Emeklinin gündemindeki diğer bir zam Konusu ise emekli bayram ikramiyesi zammı. Geçtiğimiz yıl bayram ikramiyelerini artış yapılmamış ve emekliler Bir Hayli üzülmüştü. Bu yıl seçimlerinde yapılacak olması sebebiyle hükümetin bayram ikramiyesi zamlı yapacağı da düşünülüyor. Hatta uzmanlara göre zam sonrası emekli bayram ikramiyesi Ramazan Bayramı öncesinde 2500 TL'ye kadar yükselecek. Bu rakamların tamamının nisan ayı içinde netleşeceği tahmin ediliyor.