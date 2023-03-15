4A 4B 4C emeklisine yüzde 45 seçim zammı geliyor! Emeklinin hop oturup hop kalkacağı tarih verildi

Emekli maaşlarına ek zam haberleri milyonlarca kişinin gündeminde. Hayat pahalılığı ve alım gücünün düşmesi nedeniyle zor günler geçiren emekliler devletin maaşlarına zam yapmasını bekliyor. Yaklaşan Seçimler ise emeklinin umutlarını arttırıyor. Seçim öncesi emekli maaşlarına en az %45 zam yapılacağı iddiaları kulislerde dolaşmaya başladı. Peki, seçim zammı hangi emeklilere gelecek? SSK Bağkur memur emeklisine seçim zammı var mı? EYT'li seçim zammı alacak mı?

Milyonlarca emekli vatandaş, ekonomik krizin getirdiği darboğazdan kurtulmak amacıyla devletin yapacağı ek zammı heyecanla bekliyor. 14 Mayıs'ta yapılacak olan genel seçimler öncesi emekliler ek zam konusunda son derece umutlu. Hükümetten bu yönde talebe olan 13 buçuk milyon emekli vatandaş, bir an önce maaşlarının iyileştirilmesini talep ediyor. Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim vaatlerinde vatandaşın taleplerini dinleyeceklerini söylemiştin Hatta EYT ve 3600 ek göstergeleri düzenlemesinin hayata geçmesi de bunun bir kanıtı oldu. Şimdi sırada emekli vatandaşların zam talebi var.

SEÇİM ÖNCESİ EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM İDDİASI

Genel seçimler 14 Mayıs tarihinde yapılacak. Vatandaşlar seçim için geri sayımın başlamasıyla birlikte Zam konusunda oldukça umutlandı. Maaşlara ek zam gelecek mi gelmeyecek mi sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Ankara kulislerinde dolaşan iddialar ise maaşlara seçim öncesi zam yapılacağı yönünde. Üstelik zam oranı bile dolaşmaya başladı.

Başkent kulislerinde dolaşan iddialara göre hükümet emekli seçmeni kaybetmek istemiyor. Bu sebeple de emeklinin gelir durumunu iyileştirmek amacıyla genel seçimler öncesi emekli maaşlarına %45 oranında ek zam yapmayı planlıyor. Emeklinin maaşına yılbaşında ise %30 oranında zam yapılmıştı. Bu durumda emekli maaşlarının %75'e kadar yükseleceği tahmin ediliyor.

ENFLASYON TÜM DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

SSK BAĞ-KUR memur emeklisi vatandaşın maaşına yılbaşında %30 oranında zam yapılmıştı. Aslında bu zam oranı emekli için yeterliydi fakat enflasyon tüm dengeleri değiştirdi. Bir türlü düşmeyen enflasyon ve artan Hayat pahalılığı sebebiyle emekliler geçinmekte zorluk çekmeye başladı. En düşük emekli maaşı 5500 TL olurken birçok emekli vatandaş açlık sınırının altında yaşıyor ve aldıkları maaşla geçinemiyor. O sebeple de bir an önce maaşlara yeni bir zam yapılmasını talep ediyor.

BİR ZAM DA BAYRAM İKRAMİYESİNE GELECEK

Emeklinin seçim öncesi tek kazanımı ek zam olmayacak. Ramazan Bayramı öncesinde de emekli Bayram ikramiyelerine zam beklentisi var. Geçtiğimiz yıl 1100 TL olarak ödenen emekli Bayram ikramiyelerinde Bu yıl artış kesin gibi görünüyor. Üstelik bayram ikramiyesinin ramazan bayramı öncesinde en az 2.500 TL olacağı öne sürülüyor. Eğer bu iddialar gerçek çıkarsa emekliler Ramazan bayramı ve kurban bayramı için toplamda 5000 TL ikramiye almış olacak. Bu konuda AK Parti hükümetinin ilerleyen günlerde müjdeli haberleri duyurması bekleniyor.